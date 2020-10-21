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    中國官媒：梵中可望續約但不會立刻建交

    2020/10/21 05:45

    〔中央社〕中國官媒「環球時報」20日報導梵中可望續簽主教任命臨時性協議，但引用學者分析指出，梵中建交不會那麼快，「教廷想增進外交關係但中國有很多考量」。

    效期兩年的梵中協議22日到期，義大利第一大報「晚郵報」（Corriere della Sera）日前披露梵中將在22日共同宣布續約。環球時報英文版20日晚上刊出一篇文章，標題是「梵中續約顯示梵中關係強健」。

    環時引述觀察家指出，梵中續約不只代表主教任命臨時性協議實施順利，也代表教廷即使面對外界要求停止與中國對話的壓力，仍有意進一步推展與中國的外交關係。

    環時指出，教廷官方新聞室不願證實梵中續約的消息，但觀察家都相信續約勢在必行，教宗摯友、耶穌會期刊「公教文明」主編習安東（Antonio Spadaro SJ）認為，梵中沒有任何理由不如期續約。

    環時指出，中國主教會議副主席、閩東教區主教詹思祿認為，梵中續約將給中國教會帶來明確的訊息，即教廷希望在中國正常發展。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問教廷時公開反對梵中續約，但教廷悍然拒絕，教宗並以迴避干涉選舉為由拒見蓬佩奧。

    習安東向環時表示，美國的強烈反對凸顯了梵中協議的重要性，也更印證教廷堅持與中國對話的善意。

    不過對於義媒「晚郵報」提到梵中可望在未來兩年內正式建交，環時持保留態度，報導引述退休的中國社科院世界宗教研究所研究員王美秀指出，教廷出於關懷中國教會的立場，可能會希望與中國建交，但中國有更多考量。

    專長研究天主教的王美秀指出，梵中續約後的實施狀況將影響後續發展，根據協議，中國主教候選人出爐後，將由教宗核可並任命，此作法可促使中國天主教徒更愛國也更愛教會，變成良好公民，也能增進教廷與中國間的互信。（編輯：陳政一）

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