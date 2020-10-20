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    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢

    美國總統川普（見圖）為拉抬搖擺州選情造勢。圖為川普週一（19日）在亞利桑那州造勢現場。（美聯社）

    美國總統川普（見圖）為拉抬搖擺州選情造勢。圖為川普週一（19日）在亞利桑那州造勢現場。（美聯社）

    2020/10/20 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（20）日將偕第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）前往「搖擺州」賓夕法尼亞州造勢，這將是梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）康復後首度公開露面。

    綜合外媒報導，川普與梅蘭妮亞美東時間20日晚上7點（台灣時間21日上午7時）在賓州造勢，這是梅蘭妮亞從肺炎康復之後第一次現身公眾場合。賓州是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的出生地，但至少在週四（22日）辯論會前，拜登在當地沒有任何造勢計畫。

    2016年大選，川普在民調落後下反敗為勝，而今年選前的民調又是顯示對手拜登的支持率較高。不過，在關鍵的搖擺州雙方進入拉鋸戰，根據路透、Ipsos（易普索）週一（19日）公布的民調，川普與拜登在賓州的支持度各為45%與49%，差距縮小至4個百分點。川普在威斯康辛、亞利桑納、和密西根州也落後拜登，但兩人在佛羅里達和北卡羅來納則旗鼓相當。

    目前美國已約有3千萬人提早投票，多於上次大選總票數的1/5。在大多有明顯政治傾向的州，早期開票結果顯示民主黨支持者比共和黨支持者更早投票。

    另外，川普日前宣布投入了5500萬（約台幣15億8千萬元）經費投放競選廣告，爭取搖擺州老年人支持，因為民調顯示這個年齡層的人傾向支持拜登。

    美國第一夫人梅蘭妮亞（見圖）將與川普前往搖擺州賓夕法尼亞州造勢。（資料照，美聯社）

    美國第一夫人梅蘭妮亞（見圖）將與川普前往搖擺州賓夕法尼亞州造勢。（資料照，美聯社）

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