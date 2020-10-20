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    軍情動態》日本也想要MQ-9B無人機 正進行海上試飛測試

    日本海上保安廳有意引進具備高續航力的MQ-9B「海上衛士」無人機也，近日在青森縣八戶市外海進行測試。（法新社）

    日本海上保安廳有意引進具備高續航力的MQ-9B「海上衛士」無人機也，近日在青森縣八戶市外海進行測試。（法新社）

    2020/10/20 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國又將軍售台灣，其中具備高續航力的MQ-9B「海上衛士」無人機也是預計售台的清單之一，日本海上保安廳也有意引進該無人機，近日在青森縣八戶市外海進行測試。

    綜合媒體報導，傳美國政府又通過兩項軍售案，包括MQ-9無人機與岸置型魚叉飛彈系統，且已通知國會，MQ-9無人機為美商通用原子航空系統公司（GA-ASI）產製的大型無人飛行載具，可執行監控、偵蒐任務，其機翼設有武器掛架，可掛載地獄火飛彈、GBU-12炸彈以攻擊地面目標。

    我國欲採購的型號為MQ-9B「海上衛士」，最高巡航速度達370公里、最大滯空時間達40小時，加上4萬小時的使用壽命，其「耐操、持久」特性將對國軍情監偵能力有莫大幫助。

    除台灣外，日本海上保安廳也有意引進MQ-9B「海上衛士」，15日通用原子航空系統公司與亞洲航空調查局（AAS）合作，在八戶市外海進行驗證飛行，通用原子航空系統公司CEO布魯（Linden Blue）表示，感謝AAS協助測試，展現MQ-9B無論是搜救工作到海上執法，都能進行長時間有效的海上監測。

    美國計畫對台出售4架MQ-9B「海上衛士」，無人機最大航程高達1萬1000公里，在美軍測試時已可連續飛行超過50小時，未來若台灣獲得這款大型無人機，將可大幅提升台灣的遠距防衛戰力。

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