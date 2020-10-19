武漢肺炎》尷尬了！ 人民日報打臉鍾南山「板藍根沒效」

中國衛健委專家鍾南山日前表示，中藥板藍根在一系列的試管內研究後發現能抵禦病毒，讓板藍根瞬間爆紅，沒想到中國媒體開始轉發過去中共官媒《人民日報》的闢謠「板藍根不可能有效」。（路透，微博，本報合成）

2020/10/19 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在全球肆虐，中國衛健委專家、工程院院士鍾南山日前表示，中藥板藍根在一系列的試管內研究後發現能抵禦病毒，讓板藍根瞬間爆紅，沒想到中國媒體開始轉發過去中共官媒《人民日報》關於「板藍根不可能有效」的闢謠新聞，讓許多中國網友直呼「這下尷尬了」。

綜合媒體報導，中國衛健委專家鍾南山曾在「白雲山板藍根澳門轉化研討會」透露，白雲山藥方中的板藍根成份，在一系列的試管內研究，發現能夠抵禦病毒，不過這種研究並不包含活體實驗，數據也有待考證。

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不過鍾南山此話一出，仍讓板藍根被搶破頭，各地「一藥難求」，中醫類股更順勢飆漲，這引起不少中國媒體注意，更貼出過去人民日報的闢謠報導，反過來打臉鍾南山「板藍根無效」。

雖然人民日報的闢謠是在鍾南山研究完成之前，不過該闢謠理由有中醫藥理論佐證，讓中國網友分析過後，反而紛紛提出質疑，讓獲得中共授予、最高榮譽「共和國勳章」的鍾南山備顯尷尬。

而白雲山在板藍根再度爆紅後發出澄清聲明，強調鍾南山團隊的判斷只是抗病毒體外篩選研究的實驗結果，後續還得展開相關工作，也存在「一定的不確定性」。

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