武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人

美國北卡羅來納大學一份最新報告指出,一種從中國養殖豬隻發現「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」的新興冠狀病毒,未來不僅可能造成新一波豬瘟疫情,更有機會跨物種傳染給人類。(歐新社)

2020/10/18 20:56

〔即時新聞/綜合報導〕在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)在全世界引起的疫情還未降溫之際,美國北卡羅來納大學一份最新研究報告指出,從中國養殖豬隻發現一種「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」(Sads-CoV)的新型病毒,未來不僅可能造成新一波豬瘟疫情,更有機會跨物種傳染給人類,呼籲密切關注相關的豬隻染疫案件。

綜合外媒報導,這份發表於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告指出,Sads-CoV首次在2016年在中國廣州引起豬群感染,使染疫豬隻出現上吐下瀉的症狀,在5天內更造成90%的豬崽死亡;雖然該病毒尚未在美國出現,但與2019冠狀病毒疾病的病毒株「SARS-CoV-2」屬於同一家族,2者都被認為源自蝙蝠。

請繼續往下閱讀...

去年有14名北卡羅來納大學堂山分校的流行病學家、免疫學家和微生物學家,組成研究團隊針對Sads-CoV進行研究,以了解該病毒是否具有跨物種傳染給人的能力;該大學流行病學教授葛拉漢(Rachel Graham)表示,如果Sads-CoV所引發的疫情在美國發生,首當其衝的是美國的養豬業,「但研究發現,這種病毒能適應人類的肝臟、腸道以及呼吸道細胞作為宿主,病毒會感染人體細胞」。

Sads-CoV最可能傳染給人類的方式,是從養豬場的工作人員與動物之間的接觸開始,這報告原定在今年初發表,不過隨著今年武漢肺炎疫情在全球大爆發,更顯示提早開發防禦冠狀病毒措施的重要性;報告也示警,建議中國持續追蹤監測,防止Sads-CoV所引發的疫情在豬群爆發,進而擴及人類。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法