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    武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人

    美國北卡羅來納大學一份最新報告指出，一種從中國養殖豬隻發現「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」的新興冠狀病毒，未來不僅可能造成新一波豬瘟疫情，更有機會跨物種傳染給人類。（歐新社）

    美國北卡羅來納大學一份最新報告指出，一種從中國養殖豬隻發現「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」的新興冠狀病毒，未來不僅可能造成新一波豬瘟疫情，更有機會跨物種傳染給人類。（歐新社）

    2020/10/18 20:56

    〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全世界引起的疫情還未降溫之際，美國北卡羅來納大學一份最新研究報告指出，從中國養殖豬隻發現一種「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（Sads-CoV）的新型病毒，未來不僅可能造成新一波豬瘟疫情，更有機會跨物種傳染給人類，呼籲密切關注相關的豬隻染疫案件。

    綜合外媒報導，這份發表於美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究報告指出，Sads-CoV首次在2016年在中國廣州引起豬群感染，使染疫豬隻出現上吐下瀉的症狀，在5天內更造成90%的豬崽死亡；雖然該病毒尚未在美國出現，但與2019冠狀病毒疾病的病毒株「SARS-CoV-2」屬於同一家族，2者都被認為源自蝙蝠。

    去年有14名北卡羅來納大學堂山分校的流行病學家、免疫學家和微生物學家，組成研究團隊針對Sads-CoV進行研究，以了解該病毒是否具有跨物種傳染給人的能力；該大學流行病學教授葛拉漢（Rachel Graham）表示，如果Sads-CoV所引發的疫情在美國發生，首當其衝的是美國的養豬業，「但研究發現，這種病毒能適應人類的肝臟、腸道以及呼吸道細胞作為宿主，病毒會感染人體細胞」。

    Sads-CoV最可能傳染給人類的方式，是從養豬場的工作人員與動物之間的接觸開始，這報告原定在今年初發表，不過隨著今年武漢肺炎疫情在全球大爆發，更顯示提早開發防禦冠狀病毒措施的重要性；報告也示警，建議中國持續追蹤監測，防止Sads-CoV所引發的疫情在豬群爆發，進而擴及人類。

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