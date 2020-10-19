查腐？權鬥？中國今年已17位大學校長、書記落馬

中國高校今年以來多位校長落馬。圖為內蒙古民族大學。（圖擷取自學校官網）

2020/10/19 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國學術圈權鬥及腐敗問題長期惹議，據報導，今年以來，中共中央紀委國家監委網站已通報近30名高校廳局級領導被查處，其中高校黨委書記、校長（院長）佔比超7成

中共中紀委網並公開17名大學校長書記落馬案例，其中黨委書記6名，校長（院長）7名；共有11名高校領導被「雙開」或開除黨籍（被查時已退休），其中黨委書記3名，校長（院長）4名。

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涉案高校除中國傳媒大學和廣州民航職業技術學院分別是教育部和交通運輸部的部屬院校外，其餘均為省管高校，涉及上海、廣西、黑龍江、廣東、雲南、吉林、山東、安徽、內蒙古、北京、四川等10餘個地區。

其中因漢語教育引爆族群衝突的內蒙是最慘重地區，一共4位高校書記及副書記被「雙開」或開除黨籍，包括呼和浩特職業學院原黨委書記趙全兵和原黨委副書記、院長李懷柱，內蒙古民族大學黨委原副書記肖劍平，內蒙古醫科大學原黨委委員、紀委書記馬仲奎。

據報導，在這些腐敗中，最多問題落在干預校內建設工程、縱容親屬插手校內工程，貪瀆科研經費、利用職務之便招生考試、甚或把手伸進校辦企業、附屬醫院，直接從中受賄、賣官等。

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