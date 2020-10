波特蘭示威不斷 警驅趕無效發射瓦斯、橡膠子彈

美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威,當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級,警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。(圖擷自推特)

2020/10/19 09:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威,繼日前有人以抗議種族和殖民主義為由,推倒當地的羅斯福像和林肯像雕塑後,當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級,部分示威者遊行至美國移民和海關執法大樓(ICE)及周邊社區,警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。

外媒先前報導指出,波特蘭市在過去4個多月以來,頻繁發生反種族主義示威行動,在今年的哥倫布日前夕(本月11日),更有約300名示威者以「抗議種族和殖民主義」的名義,推倒了當地的羅斯福像和林肯像,這兩位總統被認為在生前對印地安人的態度強硬。在這之前,已有2名前總統雕像遭拆毀,分別為曾蓄奴逾600人的傑佛森(Thomas Jefferson)及曾擁有奴隸的華盛頓(George Washington)。

在連日抗議示威後,17日晚間,再傳當地民眾至美國移民和海關執法大樓(ICE)及周邊社區遊行,也有人聲稱要為被警察跪壓致死的黑人男子佛洛伊德(George Floyd)伸張正義,警方則出動維安與示威者對峙,並在警告示威者遠離大樓無果後,於晚間約約9點朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等,並拘捕部分示威群眾,不過截至晚間10點多,仍有大約百名抗議群眾在該區持續與警方對峙。

A small group of DHS officers exited the building, firing pepper bullets. They pushed protesters north and tried to kettle them with a group of DHS officers who were hiding in an ally. pic.twitter.com/Bl38XPzlOI — Suzette Smith (@suzettesmith) October 18, 2020

Protesters walking back with DHS as they walk towards the ICE building on SW Moody. pic.twitter.com/A9hoHSplk9 — Allison Mechanic (@AlliMechanic_TV) October 18, 2020

Protesters are in front of the ICE building in SW. They marched here after gathering at a park. pic.twitter.com/w6zihTTsJP — Allison Mechanic (@AlliMechanic_TV) October 18, 2020

