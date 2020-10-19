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    波特蘭示威不斷 警驅趕無效發射瓦斯、橡膠子彈

    美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威，當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級，警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。（圖擷自推特）

    美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威，當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級，警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。（圖擷自推特）

    2020/10/19 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威，繼日前有人以抗議種族和殖民主義為由，推倒當地的羅斯福像和林肯像雕塑後，當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級，部分示威者遊行至美國移民和海關執法大樓（ICE）及周邊社區，警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。

    外媒先前報導指出，波特蘭市在過去4個多月以來，頻繁發生反種族主義示威行動，在今年的哥倫布日前夕（本月11日），更有約300名示威者以「抗議種族和殖民主義」的名義，推倒了當地的羅斯福像和林肯像，這兩位總統被認為在生前對印地安人的態度強硬。在這之前，已有2名前總統雕像遭拆毀，分別為曾蓄奴逾600人的傑佛森（Thomas Jefferson）及曾擁有奴隸的華盛頓（George Washington）。

    在連日抗議示威後，17日晚間，再傳當地民眾至美國移民和海關執法大樓（ICE）及周邊社區遊行，也有人聲稱要為被警察跪壓致死的黑人男子佛洛伊德（George Floyd）伸張正義，警方則出動維安與示威者對峙，並在警告示威者遠離大樓無果後，於晚間約約9點朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等，並拘捕部分示威群眾，不過截至晚間10點多，仍有大約百名抗議群眾在該區持續與警方對峙。

    美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威，當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級，警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。（圖擷自推特）

    美國波特蘭近期持續傳出有民眾示威，當地的衝突對峙在17日晚間更進一步升級，警方在驅趕無效後朝人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等。（圖擷自推特）

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