為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓「泡菜危機」！ 疑異常氣候影響 白菜短缺價漲60％

    南韓今年夏季嚴重水災和風災迫使製作泡菜的白菜歉收，導致價格飆漲60％以上，讓南韓出現「泡菜危機」。泡菜示意圖。（歐新社）

    南韓今年夏季嚴重水災和風災迫使製作泡菜的白菜歉收，導致價格飆漲60％以上，讓南韓出現「泡菜危機」。泡菜示意圖。（歐新社）

    2020/10/18 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年夏季遭多個颱風侵襲，又遇到史上最長的梅雨季，嚴重水災迫使製作泡菜的白菜歉收，導致價格飆漲60％以上，讓南韓出現「泡菜危機」。

    《彭博》報導，南韓民眾通常會在每年秋季製作泡菜，但由於極端天氣，南韓全國有大量白菜田遭損毀，導致價格飆升6成以上。育有2個孩子的婦女Jung Mi-ae說，「白菜價格漲瘋了。我不得不揉揉眼睛確定自己沒看錯，現在的價格高得毫無道理。」

    在正常的一年中，南韓家庭通常會於這個時節開始大量購買白菜和其他蔬菜，在冬天醃製泡菜供明年所需，這種已傳承百年的文化風俗被稱為「Gimjang」。

    但是今年，南韓出現史上最長的梅雨季和3個颱風襲擊，在8月和9月造成嚴重水災，摧毀了農作物，導致供應緊張。南韓統計局表示，該國9月的生鮮食品價格上漲了22％，創下2011年以來新高。

    面臨「泡菜危機」的不只一般家庭，南韓最大泡菜生產商大象（Daesang）表示，由於白菜短缺，該公司已暫停網路銷售泡菜。另一家主要食品公司CJ第一製糖（CJ CheilJedang）表示，正在尋找替代品來滿足今年的需求。

    南韓農村經濟研究院（Korea Rural Economic Institute）研究員Kim Dajung表示，白菜對氣候變化非常敏感，任何極端天氣都會對產量造成損害。農業部表示，近期的有利天氣可望讓白菜價格下降，目前泡菜短缺狀況應會有所緩解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史無前例！南韓梅雨暴雨釀重災 連50天降雨打破兩大紀錄
    2020/08/12 11:37

    史無前例！南韓梅雨暴雨釀重災 連50天降雨打破兩大紀錄
    巧合？南韓中部、濟州連續49天降雨 雙雙刷新紀錄
    2020/08/11 14:02

    巧合？南韓中部、濟州連續49天降雨 雙雙刷新紀錄
    韓10天暴雨已釀31死！「薔蜜」再湊一腳 下午登陸巨濟島
    2020/08/10 16:15

    韓10天暴雨已釀31死！「薔蜜」再湊一腳 下午登陸巨濟島
    國際今日熱門
    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離
    2020/10/18 00:14

    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離

    武漢肺炎》倫敦民眾不滿宵禁令 與警方爆發衝突
    2020/10/18 00:04

    武漢肺炎》倫敦民眾不滿宵禁令 與警方爆發衝突

    武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑
    2020/10/17 23:49

    武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑

    武漢肺炎》WHO：「地塞米松」是唯一有效治療藥物
    2020/10/18 00:36

    武漢肺炎》WHO：「地塞米松」是唯一有效治療藥物

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播