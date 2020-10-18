南韓「泡菜危機」！ 疑異常氣候影響 白菜短缺價漲60％

南韓今年夏季嚴重水災和風災迫使製作泡菜的白菜歉收，導致價格飆漲60％以上，讓南韓出現「泡菜危機」。泡菜示意圖。（歐新社）

2020/10/18 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年夏季遭多個颱風侵襲，又遇到史上最長的梅雨季，嚴重水災迫使製作泡菜的白菜歉收，導致價格飆漲60％以上，讓南韓出現「泡菜危機」。

《彭博》報導，南韓民眾通常會在每年秋季製作泡菜，但由於極端天氣，南韓全國有大量白菜田遭損毀，導致價格飆升6成以上。育有2個孩子的婦女Jung Mi-ae說，「白菜價格漲瘋了。我不得不揉揉眼睛確定自己沒看錯，現在的價格高得毫無道理。」

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在正常的一年中，南韓家庭通常會於這個時節開始大量購買白菜和其他蔬菜，在冬天醃製泡菜供明年所需，這種已傳承百年的文化風俗被稱為「Gimjang」。

但是今年，南韓出現史上最長的梅雨季和3個颱風襲擊，在8月和9月造成嚴重水災，摧毀了農作物，導致供應緊張。南韓統計局表示，該國9月的生鮮食品價格上漲了22％，創下2011年以來新高。

面臨「泡菜危機」的不只一般家庭，南韓最大泡菜生產商大象（Daesang）表示，由於白菜短缺，該公司已暫停網路銷售泡菜。另一家主要食品公司CJ第一製糖（CJ CheilJedang）表示，正在尋找替代品來滿足今年的需求。

南韓農村經濟研究院（Korea Rural Economic Institute）研究員Kim Dajung表示，白菜對氣候變化非常敏感，任何極端天氣都會對產量造成損害。農業部表示，近期的有利天氣可望讓白菜價格下降，目前泡菜短缺狀況應會有所緩解。

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