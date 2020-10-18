青島染源找到了？中國稱在冷凍鱈魚外包裝上分離出活病毒

中國青島爆發新一輪的武漢肺炎疫情，中國疾控中心指出，已從冷凍鱈魚外包裝分離出活病毒。圖為青島居民接受檢測一景。（法新社）

2020/10/18 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國青島本月11日爆發新一輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，據中國疾病預防控制中心昨（17）日發布消息指出，對青島新冠疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品（冷凍食品供應鏈）外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

中國疫病防控中心的訊息指出，這次分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，也就是顯示，冷鏈食品可能為病毒帶來遠距跨境輸入的可能，且在特定條件下，活病毒可能直接感染無有效防範的接觸者，其中，冷鏈食品從業人員是最高危險群。

請繼續往下閱讀...

中國疫病防控中心指出，之前中國已對冷鏈食品展開新冠病毒核酸抽檢。截至9月15日，檢測冷鏈食品及包裝樣品67萬份，從業人員樣品124萬份，環境樣品107萬份，僅在22件食品及包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，病毒核酸載量較低，此前未曾分離到活病毒。

該中心並表示，新冠病毒主要傳播途徑仍為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，沒有發現因通過吃入食物導致感染的情況，消費者不必過度擔心，不過，建議消費者注意保持清潔、生熟分開，可以正常購買和食用進口生鮮。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法