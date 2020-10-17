拯救遭中扣押12港人 瑞典環保少女、「王婆婆」聲援

遭中國拘押一年多的香港「王婆婆」王鳳瑤，17日舉著「拯救12名香港年輕人」標語，呼籲關注此案。（法新社）

2020/10/17 18:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕12名香港青年偷渡到台灣途中，遭中國海警攔截，被監禁在深圳已將近2個月，人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發起「拯救12香港青年」（#save12hkyouth）網路聲援行動，希望喚起全球關注此事。

因喚起全球關注氣候變遷危機而成為知名人物的瑞典「環保少女」桑柏格（Greta Thunberg），17日在香港社運者黃之鋒邀請下，也響應這項行動，在推特貼出一張她手拿「#save12hkyouth」標語的照片，發文說「12不只是個數字」。向來批判中國人權紀錄的英國保守黨人權委員會裴倫德（Luke de Pulford）、丹麥國會議員伊貝克（Uffe Elbaek）等外國人士也發文支持。

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「立場新聞」17日報導，香港監察聲明指出，12港人事件是分水嶺，若國際社會不強烈抗議，就等同允許中國起訴香港社運者、並將其監禁在中國，「北京將以此開先例，證明能藉香港國安法引渡社運人士到中國大陸受審」，在此情況下，幾乎所有嫌疑犯都將被定罪、遭判處長期監禁。

常在香港示威現場舉英國旗、被稱為「王婆婆」的64歲王鳳瑤，17日公開遭中國拘禁經歷時，也聲援12港人，她表示，被拘鹽田看守所的這12人，恐怕會受到更糟糕的待遇，呼籲社會持續關注他們。

瑞典環保少女桑柏格響應聲援12港人行動。（擷取自桑柏格推特@GretaThunberg）

網絡串連聲援遭中國逮捕監禁的12名港人。（圖擷取自網路）

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