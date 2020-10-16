響應香港監察 「毋忘義士、釋放十二」 中國流亡畫師罕見露臉

為了響應香港監察發起網路聲援12港人運動，向來關注中國人權議題、現今流亡海外的中國政治漫畫家巴丟草罕見露臉。（圖擷取自推特＿巴丢草 Badiucao）

2020/10/16 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天是12名港青被送中遭秘密關押的第55日，家屬依然未能見到港青本人。對此，香港監察發起網路聲援12港人運動，各界紛紛響應，而向來關注中國人權議題、現今流亡海外的中國政治漫畫家巴丟草也罕見露臉響應。

英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers），同時也是「香港監察」創辦人，發起網路聲援12港人運動，邀請各界以「＃save12HKyouths」主題標籤拍照上傳。

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流亡海外的中國異議政治漫畫家巴丟草響應「香港監察」的聲援運動，罕見露臉與「＃save12HKyouths」同框拍照。

巴丟草繪製了12個反送中運動的精神符碼，如墜樓黃衣人梁凌杰的黃雨衣、港人最高精神的獅子山、3M防毒面具、反擊催淚彈的網球拍、舉白紙運動以及前線急救員「爆眼少女」那被擊碎鏡框的護目鏡，將12個圖示擺放在時鐘的12個時針上。對此，巴丟草表示，「新作：刻不容緩，救12港青。（New Art：Time is ticking，Save 12 HK Youths）」

「12港人關注組」發文響應並表示，雖然上網發文聲援12港人只是一個小舉動，但卻可能可以讓各界持續關注12港青的處境，並給予港青家屬支持與關心。

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