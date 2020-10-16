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    衰！美男上班莫名遭F-16射擊慘死 美軍賠償7.4億元

    美軍一架F-16戰機在訓練時誤擊民車，導致一名男子慘死，美軍將賠被害者家屬近2500萬美元（約新台幣7.4億元）的賠償金，圖為美軍F-16準備起飛時的畫面。（美聯社）

    美軍一架F-16戰機在訓練時誤擊民車，導致一名男子慘死，美軍將賠被害者家屬近2500萬美元（約新台幣7.4億元）的賠償金，圖為美軍F-16準備起飛時的畫面。（美聯社）

    2020/10/16 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州53歲男子查爾斯（Charles Holbrook）2017年晚間開車至新墨西哥州上班途中時，莫名變成美軍F-16戰鬥機目標，慘遭機砲射擊頭部當場身亡，經查明是空軍飛行學員誤判目標，造成查爾斯枉死，查爾斯妻子貝倫（Belen Holbrook）向當局提訴訟，最後獲判近2500萬美元（約新台幣7.4億元）的賠償金。

    綜合外媒報導，查爾斯在2017年1月31日晚間7時開車上班途中，經過霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base），當時正有飛行學員正在受訓，沒想到查爾斯被該學員誤判為攻擊目標，在教練的同意下開火，導致20公釐砲彈直接擊中查爾斯頭部，儘管被緊急送院急救，但一個半小時後，查爾斯仍不治身亡。

    查爾斯妻子貝倫在2018年12月向美國軍方當局提出訴訟，經調查後證實，當時飛行員正在進行夜間實彈射擊訓練，但第一次使用夜視鏡的飛行員搞錯目標，也沒有發現射程與真正目標有偏差，就連教官也沒有發現，美國空軍坦承嚴重疏失並願意承擔相關責任，最後法院判決美軍將賠被害者家屬近2500萬美元（約新台幣7.4億元）的賠償金。

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