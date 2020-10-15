吳釗燮關切越中部洪災 越南官員：感謝慰問各方

外交部長吳釗燮對越南中部洪災的死傷民眾表達慰問。越南外交部發言人黎氏秋姮今天回應，越方對「致以慰問的朋友、夥伴、個人及組織表達謝意」。（中央社）

2020/10/15 23:11

〔中央社〕外交部長吳釗燮昨天對越南中部洪災的死傷民眾表達慰問。越南外交部發言人黎氏秋姮今天回應，越方對那些向受災民眾「致以慰問的朋友、夥伴、個人及組織表達謝意」。

越南中部自6日起連續豪雨引發洪災、土石流，颱風南卡（Nangka）昨天在越南中北部登陸後，進一步加劇災情。截至發稿，至少已有36人死亡、12人失蹤、疏散近4萬6000人，並有13萬5000戶房屋淹水，積水深度最高4公尺。

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中華民國外交部14日發布新聞稿表示，吳釗燮獲知災情後，即請亞東太平洋司長曾瑞利致電越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇，並代表政府及民眾對越南災情表達誠摯慰問。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社記者提問：「越南對台灣的慰問有何回應？越台過去在土石流監測與建置預警系統有些交流與成果，未來在災害管理上，雙方還有哪些可以合作？」

黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）說，越南媒體已就颱風造成越南中部的災情做出詳盡報導，越南政府已積極指示，各地方政府也正展開因應損失的相關方案並協助受災民眾。

她說：「趁此機會，我們想向已對我們災民致以慰問的朋友、夥伴、個人和組織表達謝意。」

越南國土狹長，北部有土石流、崩塌災害，中部則飽受颱風侵擾。新聞網站「越南快訊」（VnExpress）統計，由颱風引發的洪災與土石流，2019年共奪走越南132條人命，並造成207人受傷。

行政院農業委員會水土保持局2017年曾赴越南分享台灣土石流防災經驗及技術，並與越南環境資源部地質與礦產資源研究所（VIGMR）簽署合作協議備忘錄。

此外，政府與越方2019年11月21日在越南北部沙壩（Sa Pa）建置啟用土石流預警系統示範點。駐越南代表石瑞琦今年8月曾率領駐越南代表處科技組人員赴沙壩考察相關合作成果。

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