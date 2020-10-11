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    首頁　>　生活

    雙颱與熱低壓共舞西太平洋！未來3天模擬路徑圖曝光

    2020/10/11 19:07
    氣象局指出，目前西太平洋共有3個低壓系統。（圖取自中央氣象局）

    氣象局指出，目前西太平洋共有3個低壓系統。（圖取自中央氣象局）

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（11日）指出，目前西太平洋上共有3的低壓系統，分別是今年第14號颱風昌鴻、第15號颱風蓮花，以及被認為最快明天成為第16號「南卡」的熱低壓，3個低壓系統在未來72小時的美國系集模式（GEFS）模擬路徑圖已經曝光。

    美軍對昌鴻、蓮花颱風發布參考警示，並預計菲律賓西側的熱帶低壓可能在24小時內生成颱風。（圖取自JTWC）

    美軍對昌鴻、蓮花颱風發布參考警示，並預計菲律賓西側的熱帶低壓可能在24小時內生成颱風。（圖取自JTWC）

    美軍太平洋聯合颱風警報中心（JTWC）對第14號颱風昌鴻、第15號颱風蓮花發布參考警示，並同時對菲律賓呂宋島西側的低氣壓發布紅色警示，意即「很有可能在24小時內發展為熱帶氣旋」；美軍目前判斷今天生成的蓮花颱風未來幾天將登陸越南，並往中南半島內陸前進。

    美國系集模擬路徑圖對於昌鴻颱風（左）、蓮花颱風（中）、熱帶低壓（右）在未來72小時至144小時的路徑變化。（圖取自tropicaltidbits）

    美國系集模擬路徑圖對於昌鴻颱風（左）、蓮花颱風（中）、熱帶低壓（右）在未來72小時至144小時的路徑變化。（圖取自tropicaltidbits）

    美國佛州大學氣象博士柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出美國系集模式路徑模擬圖（GEFS Ensembles）顯示，昌鴻台風在未來72小時內將持續在日本南方海面打轉直到消散；蓮花颱風主要模擬路經顯示它48小時內將登陸越南、深入內陸並降低強度；菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓則會在72小時內強度持續增強，可能侵襲雷州半島、海南島、越南等地。

    美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特中表示，蓮花颱風正在越過越南中心進入寮國南部。呂宋島西側形成的新熱帶低壓，兩天之內可能就會成為今年第16號颱風「南卡」，預計在本月14日（週三）侵襲中國海南島。

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