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    南卡颱風強襲越南 13搜救人員遇山崩全殉職

    越南中部的承天順化省有座水電大壩周邊發生山崩，造成17名建築工人失蹤，當局派出的13名搜救人員也失聯，緊急再派600多名士兵前往搜救，遺憾的是最後13名失聯的搜救人員全數殉職。圖為搜救現場。（歐新社）

    越南中部的承天順化省有座水電大壩周邊發生山崩，造成17名建築工人失蹤，當局派出的13名搜救人員也失聯，緊急再派600多名士兵前往搜救，遺憾的是最後13名失聯的搜救人員全數殉職。圖為搜救現場。（歐新社）

    2020/10/15 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕南卡颱風（Nangka）帶來的大雨已在東南亞釀災，在越南以及柬埔寨造成重大傷亡，其中越南中部的承天順化省有座水電大壩周邊發生山崩，造成17名建築工人失蹤，當局派出的13名搜救人員也失聯，緊急再派600多名士兵前往搜救，遺憾的是最後13名失聯的搜救人員全數殉職。

    根據《路透社》報導，從10月初以來持續發生的大雨造成越南中部災情嚴重，至少49人死亡，日前順化省有座水電大壩周邊發生山崩，造成17名建築工人失蹤，當局13日前往救援的13名搜救人員也疑似又遇上二次山崩，結果也全數失蹤。

    越南政府再派多達600名士兵、搜救犬以及大型器具進駐當地進行救援，越南副國防部長潘文江（Phan Van Giang）上將表示，政府會動員所有能出動的軍人與設備搜救失蹤人員，並確保搜救人員與器材的安全；但遺憾的是，今天（15日）在山崩現場附近找到13名失蹤搜救人員的遺體，目前已全數轉移到醫院舉行喪禮。

    越南相關災難部門在今天（15日）表示，中部的水災以及山崩已經使超過6.6萬人撤離家園，並使約13.7萬棟房屋與1萬公頃的農地、養魚場成為水鄉澤國。

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