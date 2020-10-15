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    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」

    中共當局近期發布新的「宗教管理辦法」，強制規定中國的穆斯林不僅「一生只能去一次」，且若是不經中國登記燦自前往麥加，竟被視為「犯罪」。圖為現居於土耳其的維吾爾人本月1日於伊斯坦堡發起示威，譴責中共迫害中國境內的維吾爾族穆斯林。（美聯社）

    中共當局近期發布新的「宗教管理辦法」，強制規定中國的穆斯林不僅「一生只能去一次」，且若是不經中國登記燦自前往麥加，竟被視為「犯罪」。圖為現居於土耳其的維吾爾人本月1日於伊斯坦堡發起示威，譴責中共迫害中國境內的維吾爾族穆斯林。（美聯社）

    2020/10/15 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教有所謂的「五功」，是所有信徒都需要履行的義務，其中包含在財政、身體狀況允許的情形下得前往聖地麥加進行「朝覲」，不過中共當局近期發布新的「宗教管理辦法」，強制規定中國的穆斯林不僅「一生只能去一次」，且還必須是「愛國穆斯林」，若是不經中國登記擅自前往麥加，竟被視為「犯罪」。

    根據長期關注中國人權以及宗教自由的雜誌《寒冬》報導，中國國家宗教事務局在12日公布了2020年《伊斯蘭教朝覲事務管理辦法》，限制被允許去麥加的中國朝覲者數量，且所有朝覲活動都要由中國所謂的五大官方宗教之一的「伊斯蘭教協會」組織並管理，並規定只有從沒去過麥加朝覲的人才有資格申請朝覲，「中國公民一生只被允許一次去麥加朝覲」，這一次雖然足以符合伊斯蘭教的規定，「但自由國家虔誠的穆斯林去麥加朝覲不止一次」。

    若不透過中國伊斯蘭教協會，擅自前往麥加朝覲會被定為「犯罪」，但即便願意接受官方伊斯蘭協會管理的朝覲者來說，去麥加朝覲也不是容易的事：信徒必須在朝覲網站上登記，申請成為官方許可的有限的朝覲者一員，管理辦法甚至還要求「中國宗教事務局」應當利用去麥加朝覲的機會，給朝覲者灌輸「中國化」的伊斯蘭教信仰。

    不僅是朝覲者，他們的家屬也要保證有能力「支付朝覲相關費用」，用以防止穆斯林利用朝覲的機會逃離中國，還必須審查申請者的宗教生活和社會生活，只有那些被確認「愛國守法、品行端正」的人，才能申請去麥加朝覲。

    報導指出，該管理辦法的制定，使去麥加朝覲的管理又成為一種新的監視工具，「有限數量的中國穆斯林去麥加朝覲，中共就可藉此聲稱中國保障公民有宗教信仰自由」，然而若多數人將不願提交申請，其「愛國」和對黨的忠誠將會因此再次受到調查，而那些考慮私自前往朝覲的人也被嚇阻，「因為自己將被視為是罪犯而受到嚴懲」。

    中共當局近期發布新的「宗教管理辦法」，強制規定中國的穆斯林不僅「一生只能去一次」，且若是不經中國登記燦自前往麥加，竟被視為「犯罪」。（美聯社）

    中共當局近期發布新的「宗教管理辦法」，強制規定中國的穆斯林不僅「一生只能去一次」，且若是不經中國登記燦自前往麥加，竟被視為「犯罪」。（美聯社）

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