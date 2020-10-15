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    趙立堅怒轟龐皮歐 拒美「西藏事務特別協調員」

    趙立堅指出，中國不接受美國設置的西藏事務特別協調員。（路透檔案照）

    趙立堅指出，中國不接受美國設置的西藏事務特別協調員。（路透檔案照）

    2020/10/15 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐14日宣佈，國務院民主、人權暨勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）將兼任西藏事務特別協調員（special coordinator），要中國為侵犯人權付出代價；中國外交部發言人趙立堅今（15日）指出，「中方將採取一切措施捍衛自身利益」。

    據了解，戴斯卓今年9月曾隨同美國國務院經濟次卿柯拉克（Keith Krach）訪問台灣，美國國務院官網指出，戴斯卓將支持美國解決西藏難民的人道主義需求，促進青藏高原藏族社群的可持續經濟發展和環境保護。龐皮歐說，美國仍然對中國壓迫藏人表示關切，包括缺乏有意義的自治、藏區人權狀況惡化，以及中國對西藏宗教自由和文化傳統的嚴格限制等。

    根據中國《環球時報》報導，中國外交部發言人趙立堅今主持例行記者會，他表示，美國設立「西藏事務特別協調員」，完全屬於政治操弄，干涉中國內政，破壞西藏穩定發展，中方一貫反對也從未予以承認。

    趙立堅強調，「西藏包括藏族同胞在內的各民族都是中華民族大家庭的一份子」，他宣稱，中國境內各族人民「都享有充分的宗教自由，各項權利得到充分保證。」他認為，西藏的明天一定會更好，呼籲美方停止利用西藏問題，「中方將採取一切措施捍衛自身利益。」

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