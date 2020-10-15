要中共為侵犯人權付出代價！美國務院任命西藏事務專員

美國國務卿龐皮歐宣佈，國務院民主、人權暨勞工事務局助理國務卿戴斯卓將兼任西藏事務特別協調員，龐皮歐還強調，美國將致力於確保中國為侵犯人權付出代價。圖為一名中國武警守在西藏布達拉宮前。 （路透檔案照）

2020/10/15 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐14日宣佈，國務院民主、人權暨勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）將兼任西藏事務特別協調員（special coordinator），推動中國政府與西藏精神領袖達賴喇嘛對話，保護藏族獨特宗教、文化及語言認同，並改善其人權狀況。這是川普政府首次依法落實這項職務，龐皮歐還強調，美國將致力於確保中國為侵犯人權付出代價。

龐皮歐在聲明中表示，戴斯卓還將支持美國解決西藏難民的人道主義需求，促進青藏高原藏族社群的可持續經濟發展和環境保護。龐皮歐說，美國仍然對中國壓迫藏人表示關切，包括缺乏有意義的自治、藏區人權狀況惡化，以及中國對西藏宗教自由和文化傳統的嚴格限制等。

請繼續往下閱讀...

根據國務院官網，戴斯卓擔任民權律師長期獻身人權事務，1983年到1989年間曾擔任美國聯邦政府所屬獨立委員會「美國民權委員會」（United States Commission on Civil Rights）委員，也是美國天主教大學法學教授，今年9月曾隨同美國國務院經濟次卿柯拉克（Keith Krach）訪問台灣。

美國對西藏的政策主要依循2002年通過的「西藏政策法」，該法規定國務卿應在與相關國會委員會協商後，任命一名西藏事務特別協調員，推動中國政府與西藏代表直接對話。在戴斯卓任命案之前，這個職位懸缺將近3年9個月。

戴斯卓的任命案正值北京和華盛頓關係迅速惡化之際。由於中國將新疆維吾爾族穆斯林關進集中營，並在貿易、智慧財產權等問題上與美國關係緊張，中國對新疆的主權對美國政府的重要性已經減弱。

據稱中國政府正在西藏複製新疆集中營的作法，龐皮歐對此表示，中國長期大規模侵犯人權，美國總統川普因而指示國務院，盡力維護中國人民的自由與尊嚴，不論是新疆、西藏、內蒙古或香港，美國都要求中國維護人民基本自由、人類尊嚴及宗教自由。美國將竭盡所能，聯合其他志同道合的國家，讓中共為侵犯基本人類自由的行徑付出代價。

美國國務院宣布，任命國務院民主、人權暨勞工事務局助理國務卿戴斯卓兼任西藏事務特別協調員。（取自美國國務院官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法