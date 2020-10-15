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    武漢肺炎》義大利單日新增7332例 創疫情爆發以來新高

    義大利衛生部週三（14日）公佈最新資料，通報單日新增武漢肺炎患者7332例，刷新3月21日單日新增6557例的最高紀錄，圖為義大利羅馬街道。（路透）

    義大利衛生部週三（14日）公佈最新資料，通報單日新增武漢肺炎患者7332例，刷新3月21日單日新增6557例的最高紀錄，圖為義大利羅馬街道。（路透）

    2020/10/15 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波疫情來勢洶洶，曾受嚴重打擊的義大利週三（14日）通報單日新增7332例，刷新疫情爆發以來的單日新增記錄，迄今累計確診為37萬2799人，而義大利當局也宣佈實施多項防疫措施，除了禁止聚會，要求餐廳、酒吧提早關門外，更要求民眾在室內皆須配戴口罩。

    《CNN》報導，義大利衛生部週三（14日）公佈最新資料，通報單日新增武漢肺炎患者7332例，刷新疫情爆發以來紀錄，此前最高紀錄為3月21日，單日新增6557例，目前累計感染病例來到37萬2799例，另外義大利還通報新增43人死亡，累計病歿人數3萬6289人，進入重症治療病患新增25人。

    《CNN》指出，義大利在武漢肺炎第一波疫情襲擊時，是歐洲最嚴重的國家之一。針對來勢洶洶的第2波疫情，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）除了12日發布禁令，包括禁止在室內外聚會、餐廳及酒吧提早關閉等措施外，13日宣佈民眾除了在家裡外，於室內皆須配戴口罩，並敦促人們不要進行6人以上的家庭聚會。

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