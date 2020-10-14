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    俄羅斯頻打資訊戰 挪威稱國會遭俄駭客入侵

    挪威外交部長索雷德13日表示，挪威國會8月遭駭幕後黑手為俄羅斯。（路透）

    挪威外交部長索雷德13日表示，挪威國會8月遭駭幕後黑手為俄羅斯。（路透）

    2020/10/14 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威外交部長13日表示，國會8月遭到境外網路攻擊，多名議員和工作人員的電子信箱帳戶被駭，怒控俄羅斯為幕後黑手，俄羅斯駐奧斯陸使館則表示，沒有相關證據，相關控訴是蓄意挑釁。

    綜合外媒報導，挪威當局9月表示，在一次網路攻擊中，數名官員的電子郵件帳戶被盜用，部分訊息已被下載。挪威外交部長索雷德（Ine Eriksen Soreide）表示，根據政府取得的消息，認為這項駭客活動由俄羅斯支持，挪威的安全和情報部門正在密切合作調查此事。

    俄羅斯駐挪威使館則發表聲明強調，相關指控「令人無法接受」，怒批挪威「蓄意挑釁」，對雙邊關係有害。聲明指出，每年都有數百萬的駭客攻擊俄羅斯網路資源，但莫斯科並沒有因此肆意的指控他國。

    對於駭客攻擊是否影響兩國關係，索雷德受訪時表示，挪威希望與俄羅斯建立務實的關係，但不能接受莫斯科對挪威最重要的民主機構進行這樣的攻擊，無法接受國會變成駭客目標。

    挪威在8月爆發「俄諜案」，導致一名俄國外交官被驅逐出境，數日後，俄羅斯也驅逐一名挪威外交官作為報復，兩國關係持續惡化。俄羅斯國家支持的網軍，被認為主導一系列針對西方國家私人和公共機構的網路攻擊，包括竊取武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研究、介入美國總統大選等。

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