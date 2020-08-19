挪威爆「俄諜案」 俄國外交官涉入遭驅逐

挪威政府近期破獲一起「俄諜案」，一名挪威籍男子涉嫌將國內情資轉交給俄國駐挪威大使館的外交官，兩人在首都奧斯陸一間餐廳密會時，被挪威國安人員活逮。圖為俄國駐挪威大使館。（圖擷取自俄國駐挪威大使館官網）

2020-08-19 22:54:53

〔即時新聞／綜合報導〕挪威政府近期破獲一起「俄諜案」，有個挪威籍男子涉嫌將國內情資轉交給俄羅斯駐挪威大使館的一位外交官，結果他們8月15日在首都奧斯陸（Oslo）一間餐廳密會時，被挪威國安人員當場活逮；事後涉案挪威男子被控以最高15年徒刑的罪名，而俄國外交官被驅逐出境。

綜合外媒報導，這名年約50歲的挪威男子塔斯格（Harsharn Singh Tathgar）在國外出生，被逮時在挪威一間提供管理服務的國際驗證機構​「DNV GL」任職，負責一個3D列印項目，並沒有涉及任何有關挪威國安、國防工業、挪威軍方以及其他政府機構的業務。

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他涉嫌將挪威的情資轉交給一位俄國外交官，兩人15日在首都奧斯陸一間披薩餐廳密會時，當場被挪威國安機構「警察保安局」（PST）的執法人員活逮，不過，挪威政府拒絕證實是否有逮捕在場的俄國外交官，僅強調「行動重點放在挪威男子身上」；涉案俄國外交官在俄國大使館的貿易處任職，尚不清楚他的真實身分是否為間諜。

該名挪威男子在法院審理是否繼續羈押時，向法官坦承收受一筆「不小」的款項，在17日遭法院裁定延押4週，他被控涉嫌「違害重大國家利益」，若被定罪將面臨最高15年徒刑；而涉案的俄國外交官被挪威政府驅逐出境，挪威外交部表示，該名俄國外交官的行為與他作為外交官的身分不符。

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