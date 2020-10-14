探病照全球瘋傳後...巴勒斯坦孝子用計將母遺體偷出醫院

吉哈德探望母親的照片在網路上瘋傳。（圖擷取自twitter「Mohamad Safa」）

2020/10/14 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦男子吉哈德在母親染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，天天爬上醫院窗戶探望，影像傳遍全球，感動不少人，但這則富有孝心的故事還有驚人後續，吉哈德為了完成母親遺願，和親友策劃一起劫屍行動，成功地將母親的遺體從醫院偷出並安葬。

《NBC》報導，吉哈德的母親7月17日因武漢肺炎逝世後，院方表示不能將遺體交付家人，吉哈德便夥同親友把遺體從醫院偷出，並出動7輛車子來混淆追趕上來的救護車，結果真的成功騙過了救護車駕駛，將母親的遺體帶回。當事醫院主管向NBC證實此事，原因是家屬不希望他們的母親的遺體被裝進塑膠袋裡。

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報導中提到，在穆斯林的傳統中，死者遺體應以白布包覆後盡速埋葬，但年初疫情爆發時，官方下令不得清洗武漢肺炎死者屍體，且要用塑膠屍袋包裹。

因此，吉哈德的母親便向他交代「如果我因為這個病過世，我不要被放在塑膠袋裡埋葬！」吉哈德說，「我握著她的手，聽著她的話，替她挖了墳，按照她的要求將她埋葬」、「她有著全世界最仁慈的心」。

談到自己聞名全球的探病照片，吉哈德透露，當醫師離開病房時，他會戴著口罩、手套直接爬進窗戶坐在母親病床旁，「我只要離開她一秒，她就會把氧氣罩拿下」，在她彌留階段，不斷呢喃「我想要睡在吉哈德的房子裡」，最終在吉哈德的臂上過世。

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