南韓釜山療養院爆群聚感染 53人確診成釜山最大規模感染事件

釜山市一處養老院爆發群聚感染，共有53人確診。（彭博）

2020/10/14 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未止，今天傳出釜山市一間療養院爆發大規模群聚感染，共有53人確診，同時也是釜山市至今為止規模最大的群聚感染事件。

根據南韓《韓聯社》報導，釜山市衛生部門指出，釜山北區萬德洞一家療養院一名50多歲護理師上週四出現發燒症狀，並在本週二確診，當局針對該院職工和患者261名患者及工作人員進行檢測，今日上午發現有52人確診。

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此次群聚感染事件若包含先前確診的護理師，則共有53人確診，包含43名患者及其10名工作人員，其中有一位病患是死亡後被檢測出確診武漢肺炎，而這間爆發大規模群聚感染的療養院也立即被隔離。

釜山市當局指出，萬德洞一帶在近期已有12例確診病例，使得釜山市政府關閉該地的18處公園，並要求所有商業機構完全遵守防疫措施。而萬德洞這家療養院是釜山有史以來最大的群聚感染事件，首次在同一個場所內發現超過50人確診，當局已計劃針對萬德洞內11家療養院約1400名患者和工作人員進行新冠病毒檢測。

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