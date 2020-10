22秒短片爽賺58萬！大叔溜滑板上班、喝蔓越莓唱歌大爆紅

2020/10/14 11:16

〔即時新聞/綜合報導〕有趣!美國愛達荷州一名37歲的工人內森·阿波達卡(Nathan Apodaca)於上月底在TikTok上傳一段短片,內容是他一邊悠閒的溜滑板上班,一邊喝蔓越莓汁、愉快唱歌的模樣,沒想到隨手拍攝的影片竟風靡網路,觀看次數突破5000萬次,持續攀升中!

綜合外電報導,阿波達卡表示,他當時正要到馬鈴薯工廠上班,不料汽車卻在加油站拋錨了,他抓起手邊的滑板、蔓越莓汁就啟程了,途中一時興起掏出手機拍片上傳,還擔心自己的影片若被公司看到很麻煩,猶豫著要不要刪除,沒想到休息時間一看,觀看次數竟然瞬間飆到10萬,下一輪休息時更飆破200萬,簡直嚇壞他。

報導提到,阿波達卡短片使用的背景音樂〈Dreams〉也因此再度爆紅,短期間銷售額增長了184%,音樂播放平台播放量增長了127%,這首歌是英美搖滾樂團佛利伍麥克(Fleetwood Mac)1977年最暢銷專輯中的一首歌,而該片觀看次數目前已突破5000萬次,阿波達卡粉絲也大漲到180萬名,還被觀眾斗內超過2萬美元(約58萬台幣),諸多商業合作席捲而來,連蔓越莓汁公司都送他一輛裝滿蔓越莓汁的卡車使用。

報導補充,阿波達卡表示,他給了母親5千美元(約15萬台幣),並給父親買了輛卡車,但他的妹妹拒絕了他的贈與,表示等他買了房子,生活穩定以後再送她東西沒關係,阿波達卡表示,他一直想為家人買棟房子,但苦無條件,所幸爆紅以後當地一家房地產經紀人願意幫助他付房屋訂金,難得的是,儘管身處焦點漩渦,他依然打算腳踏實地的過生活,並希望如果他在半年後過氣了能繼續在工廠上班。

So thanks for the love and support an here it is my original video same as all going around but yes thanks for the love n donations it’s very appreciated an much needed ???????? vibe on world pic.twitter.com/gkCgc1U9As