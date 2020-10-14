22秒短片爽賺58萬！大叔溜滑板上班、喝蔓越莓唱歌大爆紅

美國愛達荷州37歲工人內森·阿波達卡於上月底在TikTok上傳一段短片。（圖擷取自推特）

2020/10/14 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕有趣！美國愛達荷州一名37歲的工人內森·阿波達卡（Nathan Apodaca）於上月底在TikTok上傳一段短片，內容是他一邊悠閒的溜滑板上班，一邊喝蔓越莓汁、愉快唱歌的模樣，沒想到隨手拍攝的影片竟風靡網路，觀看次數突破5000萬次，持續攀升中！

綜合外電報導，阿波達卡表示，他當時正要到馬鈴薯工廠上班，不料汽車卻在加油站拋錨了，他抓起手邊的滑板、蔓越莓汁就啟程了，途中一時興起掏出手機拍片上傳，還擔心自己的影片若被公司看到很麻煩，猶豫著要不要刪除，沒想到休息時間一看，觀看次數竟然瞬間飆到10萬，下一輪休息時更飆破200萬，簡直嚇壞他。

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報導提到，阿波達卡短片使用的背景音樂〈Dreams〉也因此再度爆紅，短期間銷售額增長了184％，音樂播放平台播放量增長了127％，這首歌是英美搖滾樂團佛利伍麥克（Fleetwood Mac）1977年最暢銷專輯中的一首歌，而該片觀看次數目前已突破5000萬次，阿波達卡粉絲也大漲到180萬名，還被觀眾斗內超過2萬美元（約58萬台幣），諸多商業合作席捲而來，連蔓越莓汁公司都送他一輛裝滿蔓越莓汁的卡車使用。

報導補充，阿波達卡表示，他給了母親5千美元（約15萬台幣），並給父親買了輛卡車，但他的妹妹拒絕了他的贈與，表示等他買了房子，生活穩定以後再送她東西沒關係，阿波達卡表示，他一直想為家人買棟房子，但苦無條件，所幸爆紅以後當地一家房地產經紀人願意幫助他付房屋訂金，難得的是，儘管身處焦點漩渦，他依然打算腳踏實地的過生活，並希望如果他在半年後過氣了能繼續在工廠上班。

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內容是他一邊悠閒的溜滑板上班，一邊喝蔓越莓汁、愉快唱歌的模樣，沒想到隨手拍攝的影片竟風靡網路！（圖擷取自推特）

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