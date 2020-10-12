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    評論任志強案 胡錫進又出狂語：玩政治「屁股」一定要乾淨

    胡錫進語出驚人，強調玩政治屁股一定要乾淨。（彭博檔案照）

    胡錫進語出驚人，強調玩政治屁股一定要乾淨。（彭博檔案照）

    2020/10/12 19:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國前華遠集團董事長、知名紅二代任志強疑因批評中共國家主席習近平遭當局逮捕，被依貪污等4項罪名，重判18年重刑，中國官媒日前介紹案情，指任志強涉案金額超過2億人民幣（約台幣8億）。中國官方媒體《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯胡錫進，12日評論任志強案時語出驚人，強調玩政治屁股一定要乾淨。

    胡錫進在個人微博發文稱，「任志強從事政治對抗，擺出一份道德優越感，那麼就需要自己有能夠支援這種對抗的真實的道德操守。然而他的屁股底下顯然不乾淨，自己做一把手的國企與自己的兒子發生關聯交易，憑直覺就是不合規的，存在構成經濟犯罪的巨大風險。在任何國家，置身於政治激流中的人都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。」

    他強調，搞政治對抗的人屁股底下一定要乾淨。「真要搞政治對抗，必須清心寡慾，不能貪戀錢財，不能有與法律和道德嚴重牴觸的壞毛病。一句話，他們要準備付出。很有錢，一邊過著優越甚至奢靡的日子，一邊就通過政治對抗出風頭了，這根本不可能。」

    胡錫進表示，從案情來看，任志強出事是註定的，他不出事才是怪事。值得注意的是，與以往不同的是，這條微博設置了禁止評論。

    69歲的任志強近10年來經常發表犀利言論，而有「任大砲」外號，除了大力支持房地產商，也不時公開批評中共與官方媒體。今年2月，中國網路流傳一篇標題「任志強：人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」的文章，指控隱匿武漢肺炎疫情的習近平是「一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。

    曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，9月22日被判入獄18年。 （歐新社檔案照）

    曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，9月22日被判入獄18年。 （歐新社檔案照）

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