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    五眼聯盟加二籲科技公司設立後門程式 讓執法單位偵辦犯罪

    由英美紐澳加所組成的國際情報聯盟五眼聯盟（Five Eyes），在昨天（11日）與合作夥伴國日本、印度發表聯合聲明，要求科技公司協助在加密通訊軟體設立「後門」，以方便執法單位進行監控與調查。示意圖。（美聯社）

    由英美紐澳加所組成的國際情報聯盟五眼聯盟（Five Eyes），在昨天（11日）與合作夥伴國日本、印度發表聯合聲明，要求科技公司協助在加密通訊軟體設立「後門」，以方便執法單位進行監控與調查。示意圖。（美聯社）

    2020/10/12 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕由英美紐澳加所組成的國際情報聯盟五眼聯盟（Five Eyes），在昨天（11日）與合作夥伴國日本、印度發表聯合聲明，要求科技公司協助在加密通訊軟體設立「後門」，以方便執法單位進行監控與調查；雖然五眼聯盟加二認為無法深入加密通訊軟體執法將對公共安全造成嚴重危害，維護隱私權人士認為，若以執法為由用後門監看使用者的通訊，不僅可能會危害民主人士，也會讓獨裁政權有擴權的機會。

    綜合外媒報導，五眼聯盟加二發表的聯合聲明指出，諸如Signal、Telegram、Facebook Messenger和WhatsApp等採用端到端加密 （End-to-end encryption，E2EE）技術的通訊軟體，使官方無法監察隱藏其中的犯罪訊息，「對公眾安全造成嚴重隱憂」。

    聲明強調，7個聲明簽署國皆同意為了保護隱私、個人數據、資訊安全、智慧財產與商業機密，「加密處理」至關重要，但這不應是造成執法人員辦案困難的理由，執法單位必須能夠針對嚴重的網路犯罪內容以及活動採取相對執法行動，「例如兒童性虐待問題，以及暴力犯罪、恐怖主義宣傳及攻擊」等等。

    「五眼聯盟加二」呼籲科技公司將「公眾安全」納入加密通訊軟體的設計裡面，設立「可查看可取得」的後門程式，使執法單位能夠藉此打擊犯罪，也強調「後門程式的設立不可以損及使用者資安的基礎下設立」；7國政府也承諾「這項擴權手段將會立法嚴格限制與監督」，未來政府將會與科技公司攜手合作，共同設立不危害資安的後門監察程式。

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