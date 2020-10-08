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    法國破獲兒童色情網路逮61人 竟有老師、官員跟神職人員

    法國檢警追查大量兒童色情圖片的交流網路數個月後，5日至8日在30個地區大規模收網，一舉逮捕61名涉嫌在網路上構築龐大的兒童色情影像交流網路的成員。法國警察示意圖。（歐新社）

    法國檢警追查大量兒童色情圖片的交流網路數個月後，5日至8日在30個地區大規模收網，一舉逮捕61名涉嫌在網路上構築龐大的兒童色情影像交流網路的成員。法國警察示意圖。（歐新社）

    2020/10/09 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕法國警方8日表示，檢警在網路追查大量兒童色情圖片的交流網路數個月後，5日至8日間在法國30個地區展開大規模收網行動，一舉逮捕61名涉嫌在網路上構築龐大的兒童色情影像交流網路的成員，其中甚至有3人拍下自己性侵兒童的影像，更令人作噁的是，嫌犯中還不乏有人平日工作會接觸到兒童，「包括教師、神職人員與政府官員」。

    根據《美聯社》 報導，法國警方行動負責人貝羅特（Eric Berot）表示，負責網路犯罪的調查人員在美國兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition）提供的軟體中，發現有兒童色情檔案的傳輸記錄，警方根據點對點網路（peer-to-peer，P2P）所互相流通的兒童色情影像來源進行數個月的調查後，在5日至8日間於法國30個地區進行收網行動，一共逮捕61名嫌犯。

    警方在多次搜索中查扣數百個硬碟、電腦、平板電腦以及隨身碟，裡面發現「多達11萬張色情影像以及2000多部影片」，目前偵辦人員仍在分類影像與影片；貝羅特指出，嫌犯中，有體育老師在學校更衣室拍攝兒童的照片，甚至還有電腦科學家向警方自首，「他在女兒9歲時就開始性侵她，直到女兒如今已14歲」。

    貝羅特表示，這61名嫌犯的分布相當廣泛，「從公務人員、教職人員等白領階級，到勞動階層的藍領階級都有」，年齡也在28歲至75歲之間，所有家庭背景的都有，單身、夫妻，無論有沒有養育孩子，嫌犯中有60人是男子，唯一的女性是被控與丈夫一起觀看兒童色情影片；而被捕的嫌犯中，有13人以前就有相關紀錄，被登記在國家性犯罪前科名單上，目前有約60名檢察官進行詳細調查中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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