法65歲淫魔性侵至少300印尼兒童被捕 畏罪拘留所輕生亡

印尼有位65歲的法籍男子卡米耶（圖中）因涉嫌性侵害至少305名印尼孩童，在上個月遭到印尼警方逮捕，最高面臨死刑或無期徒刑，不料他在警方拘留所畏罪輕生，送醫急救後仍在昨天宣告不治。（歐新社）

2020-07-13 19:46:23

〔即時新聞／綜合報導〕印尼有位65歲的法籍男子卡米耶（Francois Abello Camille）因涉嫌性侵害305名印尼孩童，在上個月遭到印尼警方逮捕，最高面臨死刑或無期徒刑，不料他在警方拘留所畏罪輕生。警察發現後緊急將其送往醫院急救，但在昨天（7月12日）宣告不治。

綜合外媒報導，根據印尼政府出入境資料，這名變態戀童癖男子卡米耶從2015年開始便以旅遊簽證出入印尼，而他最後一次是在2019年12月至2020年6月入境印尼，期間都待在印尼首府雅加達；卡米耶會在街頭物色「獵物」，並以當模特兒的理由將對方誘拐至下塌的旅館，隨後開價25萬（約521新台幣）至100萬印尼盾（約2050新台幣）要求對方與之性交，如果不從就會被卡米耶毆打。

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印尼警方在跟監卡米耶3個月後，在6月下旬破門將他逮捕，警方還在他的房間內救出2名全裸女童，並在他的房裡搜出性道具、毒品、保險套與多個錄影器材，還在他的筆記型電腦起出數百張10至17歲兒童的性愛照與影片；印尼警方初步估計共有305人受害，但有鑑於他先前從2015年起便多次入境印尼，不排除有更多兒童受害。

根據印尼的《兒童保護法》，卡米耶最高將面臨死刑或無期徒刑的判決，然而卡米耶7月9日在印尼警方拘留所畏罪輕生，警方發現後趕緊將他送往醫院急救，但最後仍在7月12日晚間8點不治身亡。

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