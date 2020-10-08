港裁判官斥港警、輕判示威者遭連環投訴 6項不成立

香港裁判官何俊堯（見圖）由於多次輕判香港示威者，被親中陣營對他發起投訴，不過經香港司法機構調查後，有6項投訴不成立。（資料照）

2020/10/08 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港法庭裁判官何俊堯疑似因多次輕判香港示威者，近期不僅被中聯辦控制的《大公報》、《文匯報》連番砲轟，更有親中陣營對他發起投訴；不過經香港司法機構調查後，有6項投訴不成立，其中有項投訴針對何俊堯痛批警方證人「以謊言掩蓋謊言」、「另一個平行時空」等言論，司法機構認為「裁判官有權就證人的可信性作出評論和裁斷」。

綜合外媒報導，何俊堯裁判官過去有8個判決案子遭人投訴，其中6項投訴經總裁判官深入調查後，判定投訴不成立，而另外2項則因為案件的司法程序尚未結束，須等到告一段落後，司法機構才會介入調查；司法機構也指出，香港司法首長、終審法院首席法官馬道立也同意總裁判官的裁定。

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其中針對「仇栩欣被控襲警」一案中，何俊堯庭上痛斥港警的態度輕佻及蔑視，證詞更以「大話冚大話」（以謊言掩蓋謊言）、猶如平行世界等，結果這些言論也遭人投訴；但調查的總裁判官認為，裁判官是以案件中的證據作為基礎進行分析與判斷，言論並沒有表達任何個人或帶有政治傾向，也沒有出現偏頗港警的情況，「當時現場的影像紀錄、與港警的呈堂證供確實出現分歧」，裁判官有權根據證物與證人的可信性作出評論和裁斷 。

司法機構指出，總裁判官發現港府律政司也沒有針對上述6起案件的裁決或刑罰，以判刑過輕、原則性犯錯、法律觀點出錯或表面偏頗為理由，向裁判官、原訟法庭或上訴法庭提出覆核裁決、覆核刑罰或案件呈請的申請；總裁判官強調，「上述案件的裁決、判罰是裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定」，基於司法獨立的基本原則，總裁判官不宜也不會以行政的職能干預任何的司法決定。

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