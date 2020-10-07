39國齊聲譴責港藏疆人權 中國氣炸：他們憑什麼說三道四？

德國6日代表美國、英國、法國、日本等39個國家在聯合國大會發表聲明，要求中國尊重西藏、新疆及少數民族人權。（法新社）

2020/10/07 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國6日代表美國、英國、法國、日本等39個國家在聯合國大會發表聲明，要求中國尊重西藏、新疆及少數民族人權。對此，中國外交部在記者會回應說，「公道自在人心」，還指控「少數西方國家借涉港、涉疆問題抹黑中國」。中國外交部並回擊，一些西方國家自身人權問題不斷，「他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？」

中國外交部官網今日發表標題「外交部發言人華春瑩就友好國家在聯合國大會第三委員會做支持中方的共同發言答記者問」一文，對於遭39國同聲譴責人權問題，中國反稱有近70國在聯合國大會中發言支持、呼應中方立場，反對西方國家干涉中國內政。

請繼續往下閱讀...

華春瑩說，其中，巴基斯坦代表55國就涉港問題做共同發言、古巴代表45國就涉疆問題做共同發言，支持中方對港、疆政策。華春瑩指，這些國家贊賞中國一系列措施應對恐怖主義和極端主義威脅，而不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則。

華春瑩說，這證明「公道自在人心，少數西方國家借涉港、涉疆問題抹黑中國的企圖再次以失敗告終」。她想強調，香港、新疆問題根本不是一些勢力鼓譟的人權問題，更不應被政治化。少數外部勢力出於不可告人的目的，以人權為名行干涉之實。中方堅決反對任何人、任何國家、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對借涉港、涉疆問題進行政治操弄，干涉中國內政。

華春瑩最後更反擊，一些西方國家人權問題劣跡斑斑，種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反非洲後裔的言論和惡性事件頻頻發生，動輒對別國採取經濟封鎖、金融制裁等單邊強制措施，嚴重侵犯他國基本人權，「他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？」她並稱，中方絕不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法