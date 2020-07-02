《港版國安法》由特首指定法官審理 馬道立：不應有政治考量

香港司法首長、終審法院首席法官馬道立（前）發聲明強調，《港版國安法》的「指定法官」與所有法官一樣，只能根據《基本法》的規定而任命，且須根據司法及專業才能，這是唯一準則，「不應考慮政治等其他因素」。（歐新社）

2020-07-02 23:22:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對《港版國安法》規定，「處理涉及《港版國安法》案件和上訴的指定法官，行政長官需諮詢終審法院首席法官後作出決定」；對此香港司法首長、終審法院首席法官馬道立在今天（7月2日）發聲明強調，「指定法官」與所有法官一樣，只能根據《基本法》的規定而任命，且須根據司法及專業才能，這是唯一準則，「不應考慮政治等其他因素」。

綜合外媒報導，馬道立在聲明中指出，根據《港版國安法》規定，所有「指定法官」只能包括根據《基本法》的規定而任命的法官，由行政長官經諮詢終審法院首席法官後作出指定；馬道立表示，這個方式在香港運行已久，以往按照《基本法》任命的法官，都是「由終審法院首席法官擔任主席的司法人員推薦委員會的推薦」，由特首任命。

請繼續往下閱讀...

馬道立強調，正如「行政長官近日清楚表示」，「司法及專業才能」是任命法官時考慮的唯一準則，不應有任何其他因素，「例如政治上的考慮因素」；他表示，外國籍的法官並不排除在《港版國安法》「指定法官」之外，因他們根據《基本法》規定而獲任命在香港出任法官，這些法官包括來自普通法適用的海外地區，且終審法院現任的18名非常任法官中，就有15人是海外非常任法官，他們對香港貢獻良多，「行政長官亦多次就此予以肯定」。

馬道立表示，在考慮法官是否適合成為「指定法官」時，必須考慮所有法律上的反對原因，「包括《港版國安法》第44條的規定」，以及任何基於偏頗或合理地給人偏頗的觀感而提出的反對原因；馬道立也重申，《港版國安法》案件的排期、處理、委派給哪一位或哪些法官負責處理案件或上訴，由各級法院首長決定，「這些事宜全然屬於司法機構的職責範圍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法