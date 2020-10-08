美大選辯論》彭斯：美國減少的CO2比巴黎協議中的國家還多

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
美國副總統彭斯。（歐新）
〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國副總統競選辯論會於台灣時間今日上午9點於猶他州鹽湖城展開，主持人佩吉（Susan Page）問現任副總統彭斯，是否有令人信服的環境政策？
彭斯表示，川普有在對環境盡一份力，他們的政府也會繼續跟隨科學數據作決策。他強調，事實上美國減少的二氧化碳排放量，比現在還在《巴黎協議》中的國家還多，而這是靠著天然氣等等來達成。
請繼續往下閱讀...
至於颶風等災害，彭斯稱颶風比100年前少，川普會繼續以美國人民安全、工作為最優先。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
美大選辯論》彭斯：川普會持續對中強硬、讓雙方公平競爭
美大選辯論》主持人問川普病情透明度 賀錦麗卻扯川普欠稅
金九銀十 消費迎錢潮~
美大選辯論》彭斯：川普不遺餘力幫助人民 拜登只想親中
美大選辯論》願不願意接種疫苗？賀錦麗：只信專家不信川普
青埔房市熱 櫻花緻兼具品牌與創新
軍情動態》美海軍艦隊將擴大 至少再增8艘核動力航艦
美大選辯論》主持人提超敏感問題 賀錦麗、彭斯同步閃答
吉爾吉斯大選醜聞延燒 總理與議長雙雙請辭
美禁中共黨員移民 專家逐字研究法案：殺傷力巨大
辣媽模特兒逛街疑被擄走 1個月後驚見陳屍7人墓坑
卡丁車世界賽爆脫序行徑 車手竟徒手拆車怒砸對手
熱門推播