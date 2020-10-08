美大選辯論》彭斯：美國減少的CO2比巴黎協議中的國家還多

美國副總統彭斯。（歐新）

2020/10/08 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國副總統競選辯論會於台灣時間今日上午9點於猶他州鹽湖城展開，主持人佩吉（Susan Page）問現任副總統彭斯，是否有令人信服的環境政策？

彭斯表示，川普有在對環境盡一份力，他們的政府也會繼續跟隨科學數據作決策。他強調，事實上美國減少的二氧化碳排放量，比現在還在《巴黎協議》中的國家還多，而這是靠著天然氣等等來達成。

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至於颶風等災害，彭斯稱颶風比100年前少，川普會繼續以美國人民安全、工作為最優先。

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