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    拜登撩妹輕浮言詞惹議 川普狠嗆︰他一直都是怪胎、低智商

    拜登在造勢活動上對在場2名少女說，「等她們大4歲後，想看她們跳舞」，輕浮言詞惹議。美國現任總統川普對此狠嗆「怪胎」，更抱怨主流媒體都不報拜登的「低智商」行為。（美聯社）

    拜登在造勢活動上對在場2名少女說，「等她們大4歲後，想看她們跳舞」，輕浮言詞惹議。美國現任總統川普對此狠嗆「怪胎」，更抱怨主流媒體都不報拜登的「低智商」行為。（美聯社）

    2020/10/08 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾被前助理指控性騷擾，近日在造勢活動上又對在場2名少女說，「等她們大4歲後，想看她們跳舞」，輕浮言詞惹議。美國現任總統川普對此狠嗆「怪胎」，更抱怨主流媒體都不報拜登的「低智商」行為。

    根據《福斯新聞》報導，拜登在邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動結束前發表致辭時，看到場子另一邊有一群年輕女孩，竟指著她們脫口而出：「我想見這些漂亮又年輕的女士，我也想在她們大4歲後，欣賞她們跳舞。」

    川普在推特分享相關新聞，更狠嗆「他（拜登）多年來一直都是怪胎，每個人都知道」；川普也抱怨，主流媒體都不停幫拜登粉飾，不針對拜登的負面事情作出報導，例如「他的智商很低」，直呼這些報導都是「假新聞」。不少川普支持者紛紛附和，此文章也引來拜登支持者回嗆，留言區吵成一團。

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