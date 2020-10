拜登撩妹輕浮言詞惹議 川普狠嗆︰他一直都是怪胎、低智商

2020/10/08 10:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)曾被前助理指控性騷擾,近日在造勢活動上又對在場2名少女說,「等她們大4歲後,想看她們跳舞」,輕浮言詞惹議。美國現任總統川普對此狠嗆「怪胎」,更抱怨主流媒體都不報拜登的「低智商」行為。

根據《福斯新聞》報導,拜登在邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動結束前發表致辭時,看到場子另一邊有一群年輕女孩,竟指著她們脫口而出:「我想見這些漂亮又年輕的女士,我也想在她們大4歲後,欣賞她們跳舞。」

川普在推特分享相關新聞,更狠嗆「他(拜登)多年來一直都是怪胎,每個人都知道」;川普也抱怨,主流媒體都不停幫拜登粉飾,不針對拜登的負面事情作出報導,例如「他的智商很低」,直呼這些報導都是「假新聞」。不少川普支持者紛紛附和,此文章也引來拜登支持者回嗆,留言區吵成一團。

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs