拜登屢失言 挨批種族歧視 認知能力遭質疑

美國民主黨候選人拜登屢屢失言，不僅被質疑心態上帶有種族歧視，認知能力是否健全也被放大檢視。圖為拜登5日在佛羅里達州邁阿密參加媒體宣傳活動。（美聯社）

2020/10/06 22:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登參選以來，不斷發表帶有種族歧視意味的意見，令他成為輿論箭靶。美國「福斯新聞」（Fox News）六日指出，拜登9月間曾再度對非裔、西語裔族群語帶偏見，在網路上廣受非議。尤有甚者，拜登不斷失言，也被認為與認知能力下滑有關，使他始終難以擺脫這個參選以來的最大心魔。

據報導，拜登9月15日在佛羅里達州坦帕市與退伍軍人舉行圓桌會談，對於應對美國正面臨的問題，尤其是武漢肺炎疫情爆發後的困境，他聲稱懷抱樂觀想法，「這輩子從沒這麼樂觀過」，但立刻被與談者反問，「你不是才剛說過國家困難重重？」

請繼續往下閱讀...

對此，拜登語出驚人地解釋道，這是因為美國大眾的「眼罩」（blinders）已被掀開，「民眾終於明瞭，原來我可以在家隔離，是因為有黑人婦女在雜貨店補貨，或是年輕的西語裔族群—大概60萬名『夢想者』（dreamers）—在第一線回應需求，包括擔任醫護。因此，民眾體會到，原來外頭有這麼多人為自己付出奉獻，進而產生『我們做得到（打敗疫情）』的想法。」

拜登看似歌頌美國少數族群對國家的無聲貢獻，但話中指涉充滿種族歧視，因此慘遭各界圍剿。美國政治評論家魯賓（Dave Rubin）嘲諷，「如果你沒幫拜登在雜貨店補貨的話，你就不算是黑人」。作家曼德爾（Bethany Mandel）批評，拜登前述發言顯示，美國人總是把「低收入的美國公民」當成人肉盾牌。媒體問題專家孔察（Joe Concha）則指出，「想像川普說了這些話，再想像媒體會有什麼反應。」

事實上，拜登的相關失言不勝枚舉，5月間才在非裔聽眾為主的電台訪問中聲稱，黑人不支持自己就不算黑人，被視為犯下選舉大忌，且帶有種族歧視意味。拜登8月間被哥倫比亞廣播公司（CBS）非裔記者巴奈特（Errol Barnett）問及是否已接受認知測驗時，更當場暴怒，甚至反嗆記者：「這就像你在訪問前，要檢查你是不是有吸食古柯鹼？你是毒蟲嗎？」

無獨有偶，「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登曾在美國疫情飆升之際，長達3個月未公開受訪，而在暌違許久的第一場記者會後，被問及是否已接受認知測驗，當下回應：「我測過了，我一直都有測」，還說等不及要將自己的認知測驗成果，與對手（即川普）比較。此話一出，有38％選民認為他過於暴躁，心智能力有下滑跡象，他的回應也引起諸如「一直都有測試？」、「他的醫生不放心他？」等更多疑問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法