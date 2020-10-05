川普確診》拜登放話願延後辯論 川普陣營︰他把口罩當作秀道具

拜登常常將口罩掛在下巴，作了不良示範。（法新社）

2020/10/05 18:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登4日的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢結果再次顯示沒有染疫，競選團隊還放話，表示願意視總統川普病情延後下一場辯論；川普競選團隊則強調，川普的造勢活動都有做好防疫措施，而拜登只是把口罩當作秀「道具」。

第二場總統辯論預定下週四（15日）舉行，拜登的競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）表示，希望辯論可如期進行，但會「適應所有必須的改變」，這取決於川普的健康狀況，希望他早日康復。

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拜登在川普染疫後再三強調戴口罩的重要，並稱川普確診顯示戴口罩比做「硬漢」更重要，他還刻意在密西根州的造勢活動上戴起N95口罩。不過他並沒有確實把口罩「戴好戴滿」，拜登以往受訪或講話時，常習慣性卸下口罩、手經常碰觸口罩表面，有時還將口罩掛在下巴，作了危險又不好的示範。

專家已警告，如果將口罩拉至下巴，病毒很有可能會停留在口罩周圍，如果再戴起口罩，則有機會將殘留於頸部的病毒吸回體內。

川普在第一場辯論就口罩問題與拜登交鋒時曾說：「如果有需要我會戴口罩，但我不像他時時刻刻都帶在身上；有時候他距離我200呎外，但臉上戴著我這輩子看過最大的口罩。」

川普資深競選顧問米勒（Jason Miller）受訪時強調，川普的造勢活動都有做好防疫措施，為參加者量體溫，向他們發送口罩，要求保持社交距離等。他指出，戴口罩非常重要，但拜登有時在距離其他人5至6公尺之下都戴口罩，似乎當口罩只是個道具。

拜登受訪或講話時，往往習慣性卸下口罩。（路透）

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