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    約400萬美選民已投完總統大選 研究指投票率將創百年新高

    美國總統大選將在11月3日舉行，其中有部分州已經進行提前投票，根據美國佛羅里達大學的研究數據分析，目前已有高達400萬名美國選民提前投票，創下歷史新高。圖為拜登（左）與川普（右）。（美聯社）

    美國總統大選將在11月3日舉行，其中有部分州已經進行提前投票，根據美國佛羅里達大學的研究數據分析，目前已有高達400萬名美國選民提前投票，創下歷史新高。圖為拜登（左）與川普（右）。（美聯社）

    2020/10/06 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日舉行，其中有部分州已經進行提前投票，根據美國佛羅里達大學的研究數據分析，目前已有近400萬美國選民提前投票，創下歷史新高；研究分析認為，這場「川拜對決」的投票率有機會創下112年來歷史新高。

    《路透》報導，根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）提供的「提前投票數據」，目前已超過380萬美國人完成提前投票，遠超過2016年同期的約7.5萬人。

    負責該計畫的政治學系教授麥克唐納（Michael McDonald）表示，過去從未見到這麼多人提前投票，會有這麼大變化的主因，是因為目前正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，許多州政府擴大了郵寄投票與提前投票的管道；他也指出，提前投票的暴增，同時也顯示選民渴望改變川普的政治生涯，「我們知道許多人很早就做出決定，他們已對川普做出評判」。

    麥克唐納估計，本次大選的總投票人數約為1.5億人，占合格選民約65%，若預測成真將是自1908年以來歷史新高；他表示，目前已報告的投票人數來自31個州，但隨著未來會有更多州進行提前現場投票和報告郵寄選票總數，這提前投票人數還會繼續攀升，除了大約6個州以外，其他的州在一定程度上，都允許選民提前現場投票。

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