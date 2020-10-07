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    「猥瑣怪叔叔」又上身？ 拜登撩妹輕浮言詞惹爭議

    2015年2月17日，時任副總統的拜登，在新任國防部長卡特的就職典禮上，無視在場媒體，逕自走到卡特妻子史蒂芬妮後方，將雙手搭在她肩上耳語。拜登此舉被視為極不得體，網友嘲諷他是全國第一「耳語高手」。（路透）

    2015年2月17日，時任副總統的拜登，在新任國防部長卡特的就職典禮上，無視在場媒體，逕自走到卡特妻子史蒂芬妮後方，將雙手搭在她肩上耳語。拜登此舉被視為極不得體，網友嘲諷他是全國第一「耳語高手」。（路透）

    2020/10/07 22:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾多次被指隨意觸碰女性，還被前助理指控性騷擾，他5日在造勢活動上又對女性言詞輕浮，對在場兩名少女說，「等她們大4歲後，想看她們跳舞」，引發爭議。

    《福斯新聞》7日報導，拜登在邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動結束前發表致辭時，看到場子另一邊有一群年輕女孩，竟指著她們脫口而出：「我想見這些漂亮又年輕的女士，我也想在她們大4歲後，欣賞她們跳舞。」（And I want to see these beautiful young ladies- I want to see them dancing when they're four years older too. ）

    拜登說完，現場群眾一陣大笑。從另一個角度手機拍到的影片顯示，拜登指的是坐在另一邊的兩名少女。

    拜登之前多次被控對女性有不當接觸，包括前民主黨內華達州議員露西‧佛洛斯（Lucy Flores）3月間指控他在2014年的一場選舉造勢活動對她性騷擾。她說，拜登把手放在她的肩膀上，用臉蹭她的頭髮，吻她的腦後。此前，康乃狄克州一名43歲女子拉波斯（Amy Lappos）向媒體表示，拜登在一次募款餐會上對她有不當觸摸。

    拜登還被爆出曾稱讚14歲少女的胸部，川普曾形容他是「猥瑣拜登」（Creepy Joe），更有網民稱後者為「猥瑣怪叔叔拜登」（Creepy Uncle Joe），以諷刺他對女性「毛手毛腳」。

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