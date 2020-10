「猥瑣怪叔叔」又上身？ 拜登撩妹輕浮言詞惹爭議

2015年2月17日,時任副總統的拜登,在新任國防部長卡特的就職典禮上,無視在場媒體,逕自走到卡特妻子史蒂芬妮後方,將雙手搭在她肩上耳語。拜登此舉被視為極不得體,網友嘲諷他是全國第一「耳語高手」。(路透)

2020/10/07 22:50

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)曾多次被指隨意觸碰女性,還被前助理指控性騷擾,他5日在造勢活動上又對女性言詞輕浮,對在場兩名少女說,「等她們大4歲後,想看她們跳舞」,引發爭議。

據《福斯新聞》7日報導,拜登在邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動結束前發表致辭時,看到場子另一邊有一群年輕女孩,竟指著她們脫口而出:「我想見這些漂亮又年輕的女士,我也想在她們大4歲後,欣賞她們跳舞。」(And I want to see these beautiful young ladies- I want to see them dancing when they're four years older too. )

拜登說完,現場群眾一陣大笑。從另一個角度手機拍到的影片顯示,拜登指的是坐在另一邊的兩名少女。

拜登之前多次被控對女性有不當接觸,包括前民主黨內華達州議員露西‧佛洛斯(Lucy Flores)3月間指控他在2014年的一場選舉造勢活動對她性騷擾。她說,拜登把手放在她的肩膀上,用臉蹭她的頭髮,吻她的腦後。此前,康乃狄克州一名43歲女子拉波斯(Amy Lappos)向媒體表示,拜登在一次募款餐會上對她有不當觸摸。

拜登還被爆出曾稱讚14歲少女的胸部,川普曾形容他是「猥瑣拜登」(Creepy Joe),更有網民稱後者為「猥瑣怪叔叔拜登」(Creepy Uncle Joe),以諷刺他對女性「毛手毛腳」。

