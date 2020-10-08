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    蘇格蘭疫情升溫 都會區酒吧餐廳9日全面停業

    2020/10/08 00:30

    〔中央社〕蘇格蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，今天宣布都會區所有餐廳、酒吧將從9日傍晚6時開始停業，直到25日，預料將影響340萬人。

    英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示，她理解這對許多行業來講都相當艱難，也不受民眾歡迎，但這項措施是希望藉由短期的嚴格手段，來遏止令人憂心的疫情傳染情形。

    新措施的實施範圍涵蓋蘇格蘭的核心地區，包括格拉斯哥與愛丁堡，其他地區的餐廳與酒吧仍可繼續營業，但若販售酒類僅可在戶外。沒有販售酒類的咖啡廳則被允許營業到傍晚6時。

    除了餐廳、酒吧之外，撞球場、室內保齡球場、賭場、賓果室也將從10月10日起停業2週。雖然並沒有發布旅遊禁令，但政府呼籲非「絕對必要」不要搭乘大眾運輸工具。

    業者在新措施宣布前已經警告，許多酒吧與餐廳可能會因為新一波限制被迫永久歇業。

    蘇格蘭過去一週感染率為每10萬人85例，相較下，英格蘭為每10萬人109例。不過，蘇格蘭的防疫措施向來走在英格蘭之前，較快實施禁令，也較慢解禁。施特金今天宣布新措施也符合這一趨勢。

    根據最新數據，英國6日新增1萬4542人確診，76人病故。（編輯：楊昭彥）

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