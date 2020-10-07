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    軍情動態》8倍音速！俄成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

    2020/10/07 17:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕7日是俄羅斯總統普廷68歲大壽，據路透報導，俄羅斯一名高層軍事將領宣布，俄國當天成功在位於挪威與俄羅斯北方的巴倫支海，成功試射一枚「鋯石」（Tsirkon）極音速反艦巡弋飛彈。

    報導中說，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在視訊會議中向普廷報告，此次試射任務由俄國海軍北方艦隊22350型護衛艦首艦「高西可夫上將號」（Admiral Gorshkov）飛彈巡防艦執行。

    極音速（hypersonic，又稱高超音速），比超音速還要快許多。俄羅斯自2016年起試射「鋯石」反艦飛彈，並多次在測試中攻擊數百公里外的目標。今年2月，首次將該型飛彈搬到現役主力水面艦艇上試射成功。2107年試射時，「鋯石」飆出了破紀錄的8倍音速，讓任何反導系統都無能為力。

    軍事專家認為，「鋯石」完成測試後將裝備於俄國海軍核動力重型巡洋艦，這將大幅削弱美國航空母艦在海上對峙力量。

    極音速武器能夠以無法預測的路徑與快速移動的方式，接近攻擊點。這種尖端武器與彈道飛彈相比，能夠以更接近地面與更低的軌道飛行，讓敵人難以察覺。

    不讓俄羅斯極音速武器專美於前，美國總統川普7月間宣布美國正在研製全球速度最快的極音速「超級飛彈」。據CNN報導，五角大廈已經證實，這款高超音速飛彈能以20馬赫的速度飛行（時速2萬4500公里），是中國東風17高超音速飛彈號稱的10馬赫（時速1萬2250公里）的2倍。

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

    俄羅斯7日成功試射「鋯石」極音速反艦飛彈。（路透）

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