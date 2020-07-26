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    已到最終測試階段 普廷：俄海軍將配備極音速核子攻擊武器

    俄羅斯總統普廷今天在聖彼得堡主持海軍節閱兵，他表示，俄國海軍將配備極音速核子攻擊武器和水下核動力無人潛航器。（路透）

    俄羅斯總統普廷今天在聖彼得堡主持海軍節閱兵，他表示，俄國海軍將配備極音速核子攻擊武器和水下核動力無人潛航器。（路透）

    2020-07-26 23:30:03

    〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國海軍將配備極音速核子攻擊武器和水下核動力無人潛航器，戰力持續強化。俄國國防部也說，這兩種武器已來到最終測試階段。

    路透社報導，蒲亭雖稱自己不希望看到軍備競賽，仍經常提及俄國新一代核子武器，還說這些武器無人能比，可襲擊近乎全球所有地方。但一些西方專家已對這些武器的先進程度提出質疑。

    尚未完全部署的俄國新一代核子武器，包括以潛艦為載具的「海神」（Poseidon）核動力無人潛航器，還有可部署於海面艦艇的「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈等。

    極音速飛彈能以5倍多音速前進，結合速度、機動性和高度的優勢，使其更難被追蹤和攔截。

    俄國今天在聖彼得堡舉行年度海軍閱兵式，展現國內最佳艦艇、核子潛艦與海軍飛機。蒲亭在閱兵式上說，俄國海軍戰力持續強化，今年可接收40艘新艦艇。

    蒲亭雖未點明海軍何時能取得新型極音速武器，但他暗示日子已不遠了。

    蒲亭說：「（俄國）領先全球廣泛部署先進數位科技，包括極音速攻擊系統和水下無人潛航器等，將給予艦隊無可匹敵的優勢，強化其作戰能力。」

    俄國國防部則透過通訊社公布另一份聲明，表示第一艘能搭載「海神」潛航器的潛艦貝爾哥羅德號（Belgorod）已在測試階段，武器系統的測試則已接近尾聲。

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