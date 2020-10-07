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    洗腦？習近平思想 中國37所大學列必修

    由中共領導人習近平2017年提出的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，被列為高等學校的必修課，中國今年包含北京大學等37所大學將會開設。圖為中共內宣。（中央社）

    由中共領導人習近平2017年提出的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，被列為高等學校的必修課，中國今年包含北京大學等37所大學將會開設。圖為中共內宣。（中央社）

    2020/10/07 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕由中共領導人習近平2017年提出的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，現今被中共當局視為重要主義，除了企業等管理方式須按照此思想變動，如今該思想將和馬克思、毛澤東等人提出的理論比肩，被列為高等學校的必修課，中國今年包含北京大學等37所大學將會開設相關課程。

    根據《自由亞洲電台》報導，中國教育部在黨刊《求是》發文，表示今年秋季開學過後，北京大學、中國清華大學等37所「全國重點馬克思主義學院所在高校」將會全面將「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」列入必修課綱。

    中國教育部也指示，將會把《習近平談治國理政》第三卷、《習近平總書記教育重要論述講義》作為思想政治課的最新教材，並編寫《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》和《四個自信》等思政課輔助教材

    中央黨校副校長何毅亭過去就曾盛讚習近平，將他與馬克思、列寧、毛澤東以及鄧小平相提並論，如今中國學生不只要研讀《馬原》（馬克思主義基本原理概論）、《毛概》（毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論）以及《思修》（思想道德修養與法律基礎）這三項必讀科目，還得研讀習近平思想，除了鞏固習近平地位，也有讓習近平比肩毛澤東的意味。

    日媒《日經亞洲評論》則認為，習近平思想成為大學必修課，可能是為了迎接中共建黨100週年紀念，還有對中國民運人士許章潤、退出中共的蔡霞勇敢發聲的回應。

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