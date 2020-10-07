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    「布氏桿菌」纏身1年官方1萬元封口 中網友痛罵「人命薄如紙」

    中國蘭州藥廠因疏失爆發布氏桿菌疫情，但官方釋出的賠償金額低到讓人難以接受。（圖翻攝自微博）

    中國蘭州藥廠因疏失爆發布氏桿菌疫情，但官方釋出的賠償金額低到讓人難以接受。（圖翻攝自微博）

    2020/10/07 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省蘭州市去年生產「布氏桿菌」（Brucellosis）疫苗時，因排放滅菌不徹底的廢氣，導致超過3千居民被感染，甚至多人嚴重到喪失勞動能力。肇事方近日啟動賠償，規劃按照4類傷害等級給予賠償金，但大多只願賠償3千（約台幣1萬2千元）至5萬5千人民幣（約台幣23萬元），且不提供後續追蹤治療，讓中國網友痛罵「人命薄如紙」。

    綜合中媒報導，國營企業中牧實業股份有限公司旗下的蘭州藥廠於去年7月在獸用布菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，導致生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，使3245居民吸入或黏膜接觸後確診，出現精神不振、全身無力、關節肌肉疼痛，或反覆發燒等症狀，甚至患者無法再從事重體力工作，嚴重喪失勞動能力。

    而受害民眾近期公布藥廠的補償協議書，內容將賠償對象分為4類，沒有住院治療的第1類、第2類人員的賠償總額分別為3785.64元（約台幣1萬6千元）、7571.28元（約台幣3萬2千元），含誤工費、交通費及精神撫慰金等；第3類則加上住院治療費用為5萬5千人民幣（約台幣23萬元），若因病殘疾、死亡則歸為第4類，雖表示會負擔被扶養人生活費、喪葬費、殘疾賠償金等費用，但沒有明定賠償金額。

    賠償書均未提及是否負擔後續追蹤、治療的部分，而且布菌造成的疾病很可能演變成慢性病，造成殘疾，治療痊癒後仍可能復發，讓民眾痛批藥廠、官方根本只想付錢封口、敷衍了事，紛紛拒簽。中國網友也痛罵「真是人命薄如紙」、「人命真便宜」、「3千多塊看幾次病就沒了」、「5萬多塊賠一生，這是人話嗎」、「真慶幸這件事發生在中國，在美國恐怕得賠個幾百萬」、「這麼大的事情，靠幾千塊就想打發」、「難怪國外一天到晚拿中國的事說嘴，我們還沒辦法回懟」。

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