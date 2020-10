加拿大空軍直升機迫降 北極熊搞破壞修了4天

2020/10/07 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕一架隸屬加拿大皇家空軍413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機(Cormorant)受惡劣天候影響,迫降在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)薩格勒克機場(Saglek Airport),而該區域時常有北極熊出沒,近日因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情導致軍方限縮任務執勤人數,直升機在無人護衛的情況下,遭到北極熊破壞,花4天才檢修完畢、繼續演訓。

據《The Aviationist》報導,一架「鸕鶿 」直升機於執行為期二週的山地飛行與救援演訓期間,迫降於位在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的薩格勒克機場。機組本來預計要在離薩格勒克機場4公里的薩格勒克雷達站 (Canadian Forces Station (CFS) Saglek)降落,因天候惡劣,只好降落在海拔較低的薩格勒克機場。由於薩格勒克機場兩側臨水,北極熊會不時經過機場漫遊其中。

請繼續往下閱讀...

直升機在出任務時,除了機組之外,還會配一組分遣護衛隊,但因受到武肺疫情影響,加拿大軍方縮限任務執勤人數;在迫降當晚,僅有機組人員在雷達站過夜。

隔天,機組人員發現直升機遭到一隻好奇的北極熊破壞,北極熊在推擠直升機的時候,打開了右門旁邊和機身左後側的緊急逃生窗,弄掉了收納緊急逃生充氣筏的表面艙板,並且在玻璃上留下一個大掌印。因為天候惡劣,等料件與檢修總共花費4天,直升機機組人員才得以離開當地,得以繼續演訓。

2/3

Sometime overnight, a curious polar bear came by to investigate the helicopter, causing some superficial damage as it pushed on a side door, popped out an emergency exit window and removed a small cover panel on the nose. pic.twitter.com/5pzpl404mx