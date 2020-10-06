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    加拿大空軍直升機迫降 北極熊搞破壞修了4天

    一架隸屬加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機（Cormorant）於執行為期二週的山地飛行與救援演訓期間因惡劣天候迫降。圖與本文無關。（美聯社）

    一架隸屬加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機（Cormorant）於執行為期二週的山地飛行與救援演訓期間因惡劣天候迫降。圖與本文無關。（美聯社）

    2020/10/07 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕一架隸屬加拿大皇家空軍413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機（Cormorant）受惡劣天候影響，迫降在紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）薩格勒克機場（Saglek Airport），而該區域時常有北極熊出沒，近日因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致軍方限縮任務執勤人數，直升機在無人護衛的情況下，遭到北極熊破壞，花4天才檢修完畢、繼續演訓。

    《The Aviationist》報導，一架「鸕鶿 」直升機於執行為期二週的山地飛行與救援演訓期間，迫降於位在紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）的薩格勒克機場。機組本來預計要在離薩格勒克機場4公里的薩格勒克雷達站 （Canadian Forces Station （CFS） Saglek）降落，因天候惡劣，只好降落在海拔較低的薩格勒克機場。由於薩格勒克機場兩側臨水，北極熊會不時經過機場漫遊其中。

    直升機在出任務時，除了機組之外，還會配一組分遣護衛隊，但因受到武肺疫情影響，加拿大軍方縮限任務執勤人數；在迫降當晚，僅有機組人員在雷達站過夜。

    隔天，機組人員發現直升機遭到一隻好奇的北極熊破壞，北極熊在推擠直升機的時候，打開了右門旁邊和機身左後側的緊急逃生窗，弄掉了收納緊急逃生充氣筏的表面艙板，並且在玻璃上留下一個大掌印。因為天候惡劣，等料件與檢修總共花費4天，直升機機組人員才得以離開當地，得以繼續演訓。

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