小心噴水玩具！「都是細菌」2歲男童險失明

2歲男童被玩具裡的水噴到眼睛，造成蜂窩性組織炎，險些失明。（圖擷取自臉書）

2020/10/06 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕浴缸玩具要小心！近來，美國加利福尼亞州優洛郡普萊恩菲爾德（Plainfield）的幼童母親伊甸（Eden Strong）在網路分享自己的驚魂記，她2歲的兒子貝勒（Baylor）日前在洗澡時被浴缸玩具裡的水噴到眼睛，險些失明，警告父母們不要小看「浴缸玩具」藏汙納垢的能力，最好直接把它們「扔出去」。

根據美媒《CBS新聞》報導，伊甸表示，當時貝勒剛洗完澡，不慎被殘留在「浴缸玩具」裡面的水噴到眼睛，在12小時內迅速紅眼感染，並且發燒，緊急送醫治療後得知，孩子得到「蜂窩性組織炎」，若再晚一點就醫將擴散到視網膜上，可能導致永久失明，甚至擴散到大腦，造成更嚴重的後果，而這一切的罪魁禍首便是放在浴室讓孩子玩耍、造型可愛會噴水的「浴缸玩具」。

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報導提到，伊甸指出，她一直都知道這類玩具很容易殘留水份、造成細菌孳生，因此每次兒子洗完澡，她都會盡量把水擠出來，並且每隔幾週就用漂白水消毒，甚至定期曝曬殺菌，然而完全無法根絕細菌，「我很震驚，很多父母給我寄來經歷同樣事情的孩子的照片，這似乎是所有製造商的問題，我真的希望他們能正視這件事」，貝勒康復後，她把所有可以擠壓的玩具都扔掉，「儘管它們便宜又可愛，但完全不值得」，也把惹禍的玩具寄回公司反映，但玩具製造商目前仍未回應。

對此，各國網友紛紛表示「天哪，這太可怕了，這麼可愛的男孩！」、「很高興聽到他好起來的消息，目前我們正在丟棄家裡的浴缸玩具，他的眼睛真的很美麗！」、「我還沒有孩子，但我非常感謝您分享了這個訊息，很心疼他經歷這一切，也很高興他恢復了」、「我丈夫一直叫我扔掉孩子的浴缸玩具，但我一直沒聽進去，看到您的發文以後我終於理解了，萬分感謝您大方分享經驗，願神祝福您一家人」。

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