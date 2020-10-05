維族悲歌！父親失聯4年被中共證實死亡 她大哭：我沒爸爸了

新疆維吾爾族遭受中國當局迫害，當地到處掛著習近平看板、海報大肆宣傳。（美聯社）

2020/10/05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣建集中營，積極迫害維吾爾族人，1名維族女詩人法蒂瑪·阿卜都加富爾9月從聯合國得知，2016年失蹤的父親被中國政府證實，已於2018年死於肺結核與肺炎，父親失蹤前的最後訊息為：「我有件急事要告訴妳。」

根據《德國之聲》報導，法蒂瑪·阿卜都加富爾說，父親2016年4月25日傳送訊息給她，內容顯示「我有件急事要告訴妳，回電給我」。不過當時她沒有及時聯繫，父親也就此失蹤、音訊全無，親屬認為，她父親2017年被送入新疆1間集中營，法蒂瑪的母親、妹妹則在該年前往新疆。

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報導指出，法蒂瑪的父親生前曾擔任駕駛，接著自行創業，在中國最西端的喀什市經營餐廳，因生意往來頻繁出入哈薩克與巴基斯坦，也曾替中國觀光局做事，2016年1月為全家人最後一次團圓，父親該年返回中國後就沒了音訊，1名從集中營出獄的熟人後來告知，父親2017年3月入獄。

法蒂瑪得知，父親因曾至沙烏地阿拉伯旅遊、且大量親屬居於海外，被判定為「危險人物」，集中營內部人員透露「至少被判刑10年」，法蒂瑪在2019年4月向「聯合國強迫或非自願失踪問題工作組（WGEID）」申請調查，該年10月得到回覆，聯合國表示將於人權理事會中，詢問中方關於父親的去向。

法蒂瑪指出，今年9月收到「聯合國強迫或非自願失踪問題工作組」的正式答覆信件，中國政府聲稱，父親在2018年11月3日死於肺結核與嚴重肺炎，也表明母親生活正常，但信中並未提及其他親屬的狀況，法蒂瑪得知父親已經離開人世，對此哭喊：「我爸死了，我現在沒有爸爸了。」

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