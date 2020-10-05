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    確診後違反隔離規定搭車外出 川普：給粉絲驚喜

    當地時間4日確診武肺的美國總統川普突然乘車外出，遭到外界議論，川普表示這是給他的支持者一個驚喜。（美聯社）

    當地時間4日確診武肺的美國總統川普突然乘車外出，遭到外界議論，川普表示這是給他的支持者一個驚喜。（美聯社）

    2020/10/05 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），被送往沃爾特里德國家醫療中心（Walter Reed National Medical Center）治療，不料在當地時間4日川普突然乘車外出，向周邊支持群眾致意，遭到外界議論，川普表示這是給他的支持者一個驚喜。

    綜合美國媒體報導，確診武漢肺炎後，美國總統川普在治療期間意外對外現身，他身穿黑色西裝、戴著黑色口罩，在車內向窗外的支持者揮手致意，全程沒有打開車窗，引發批評。

    川普在推特上就預告他給一些在外頭的「偉大愛國者」帶來一些驚喜，他們一直在那裡很長時間了，隨後乘車露面，結束短暫外出後，川普又再推特大讚：「我非常感謝醫院外的所有粉絲和支持者。事實上，他們真的愛我們的國家，並且正見證我們比以往任何時候都能夠取得更大的成就。」

    不過川普突擊外出引發批評，沃爾特里德國家醫療中心一名主治醫師菲利普斯（James Phillips）怒批，車上的每一個人經歷過總統這次完全沒必要的「路過」致意後，都要隔離14天了，他們生命暴露在風險之中；他強調，川普的座駕不只可以防彈，而且能夠抵抗化學攻擊而完全密封，在車內傳播武漢肺炎的風險與在醫療程序之外傳播的風險一樣高，不負責任到令人震驚。

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