確診後違反隔離規定搭車外出 川普：給粉絲驚喜

2020/10/05 10:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),被送往沃爾特里德國家醫療中心(Walter Reed National Medical Center)治療,不料在當地時間4日川普突然乘車外出,向周邊支持群眾致意,遭到外界議論,川普表示這是給他的支持者一個驚喜。

綜合美國媒體報導,確診武漢肺炎後,美國總統川普在治療期間意外對外現身,他身穿黑色西裝、戴著黑色口罩,在車內向窗外的支持者揮手致意,全程沒有打開車窗,引發批評。

川普在推特上就預告他給一些在外頭的「偉大愛國者」帶來一些驚喜,他們一直在那裡很長時間了,隨後乘車露面,結束短暫外出後,川普又再推特大讚:「我非常感謝醫院外的所有粉絲和支持者。事實上,他們真的愛我們的國家,並且正見證我們比以往任何時候都能夠取得更大的成就。」

不過川普突擊外出引發批評,沃爾特里德國家醫療中心一名主治醫師菲利普斯(James Phillips)怒批,車上的每一個人經歷過總統這次完全沒必要的「路過」致意後,都要隔離14天了,他們生命暴露在風險之中;他強調,川普的座駕不只可以防彈,而且能夠抵抗化學攻擊而完全密封,在車內傳播武漢肺炎的風險與在醫療程序之外傳播的風險一樣高,不負責任到令人震驚。

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!