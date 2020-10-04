中國蘭州布氏桿菌事件啟動賠償 受害民眾不買帳

中國蘭州爆發布氏桿菌疫情，官方定調為蘭州生物藥廠洩漏意外。（圖翻攝自美國僑報網微博）

2020/10/04 18:12

〔中央社〕中國甘肅蘭州市一座藥廠去年生產布氏桿菌疫苗時，排放滅菌不徹底的廢氣，導致大規模感染事件。肇事方近日啟動賠償，規劃按照4類傷害等級給予賠償金，但部分受害民眾並不買帳。

陸媒澎湃新聞報導，涉事藥廠的疫苗生產許可及相關產品批准文號等都已被撤銷。

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另據受害居民提供補償協議書顯示，補償方案是由中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠執行，協議將賠償對象分為4類，並按照各類型標準，提供金額不一的賠償金。

賠償方案中，第1類人員的賠償總額核定為人民幣3785.64元（約新台幣1萬6110元），含誤工費、交通費及精神撫慰金等；第2類則是7571.28元；第3類則是5萬5000元。與前2類不同的是，第3類包含住院等其他治療費用。

第4類則沒有明定金額，但內容涉及因感染而造成殘疾、死亡或其他嚴重後果等。不過，第4類的說明也提到，除被扶養人生活費、喪葬費、殘疾賠償金等費用外，其餘賠償參照第3類標準。

受害民眾收到列有上述標準的賠償方案後，紛紛感到不滿。報導引述受害的顧姓女子表示，意外發生後，她開始出現皮膚長疹子、腰部疼痛等症狀。起初她並不以為意，之後才知道自己捲入感染風波。而她今年1月的檢驗報告中，也顯示對布氏桿菌呈陽性反應。

對於賠償方案，顧姓女子表示不同意，認為是「光給7000多塊錢就了事」，擔心日後身體還會有其他病癥狀況，因此希望相關部門能提供終身免費追蹤治療的福利。

報導也引述多名受害社區居民表示，他們都收到賠償方案，但紛紛表示不同意，「不會簽字」。資料顯示，這種疾病可演變成慢性疾病，並持續多年，治療痊癒後仍可能復發

這起布氏桿菌疫苗廢氣滅菌不當的事件，於去年7、8月發生在中牧蘭州生物藥廠。蘭州市衛生健康委員會發布通報稱，至今年9月14日止，累積布氏桿菌檢測共2萬1847人，初步篩出陽性4646人，甘肅省疾控中心覆核確認陽性3245人。

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