中國又爆新疫情！ 蘭州逾3000人集體感染「布氏桿菌病」

人類因為接觸到感染動物的組織或食入乳製品，而感染布氏桿菌病。圖為一家中國牛乳牧場作業情況。（法新社資料照）

2020/09/15 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國2020年疾病四起，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，境內又接連爆發鼠疫、新布尼亞病毒及志賀氏菌等疾病疫情，如今又傳出位於中國西北部的甘肅省蘭州市，「潛藏」著由布氏桿菌（Brucellosis）引發的傳染病。據悉，確認陽性感染者已超過3000多人，中國官方還涉嫌隱匿疫情！

據親中華文網媒《多維新聞》15日報導，西安一名2歲女孩因飲用「現擠羊奶」感染布氏桿菌病（布病），併發腦膜炎，仍需住院治療。在一週之內，西安兒童醫院已發現5例布病患兒。

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報導中指出，去年12月26日，甘肅省衛健委等通報，2019年7月24日至8月20日，中牧股份蘭州生物藥廠在獸用布菌疫苗生產過程中，使用過期消毒劑，致使藥廠發生了持續近1個月的布氏桿菌洩漏。此次通報也披露了感染人數，一共203名抗體陽性人員及1名出現臨床症狀的抗體陽性人員。

中國《財新網》14日發表長文披露，當地抗體檢測後累計發現的感染者已10數倍於此。截至2020年2月底，蘭州對附近2萬市民進行的檢測結果顯示，初篩布菌抗體陽性的感染者約5000人，後經省衛健疾控部門組織復核，確認陽性感染者超過3000人。

令人關注的是，官方在事件發生後並沒有持續公佈後續消息，感染人數依然定格在200多人，對於3000多名受害者，也缺乏進一步的處置措施，眾多已經出現明顯症狀的居民，在病痛折磨中並不知道該怎麼辦。

此外，肇事企業除了廠長、分管生產的副廠長等8名責任人黨紀和行政處分外，未見有人承擔法律責任。

布氏桿菌主要在動物間傳播，不同種類的布氏桿菌會影響不同的脊椎動物，如綿羊、山羊、牛、鹿、麋鹿、豬、狗及其它動物。人類則是因為接觸到感染動物的組織或食入乳製品而感染。

布氏桿菌病一旦治療不及時轉為慢性，則會精神不振、全身無力且關節肌肉疼痛，也可能長期處於發燒狀態，患者大都不能再從事重體力工作，嚴重喪失勞動能力，甚至導致殘疾，俗稱「懶漢病」。

釀禍的中牧股份蘭州生物藥廠。（翻攝自微博）

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