為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美駐中大使今日離任：對中國人民和文化讚賞未變

    美國駐中國大使布蘭斯塔德（見圖）今天離任返美，在使館公布的影片中，他指美中關係處於充滿挑戰的時刻，但強調對中國人民、文化的讚譽未曾改變。（美聯社資料照）

    美國駐中國大使布蘭斯塔德（見圖）今天離任返美，在使館公布的影片中，他指美中關係處於充滿挑戰的時刻，但強調對中國人民、文化的讚譽未曾改變。（美聯社資料照）

    2020/10/04 18:24

    〔中央社〕美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天離任返美，在使館所公布的影片中，布蘭斯塔德指美中關係處於充滿挑戰的時刻，但強調對中國人民、文化的讚譽未曾改變。

    美國駐中國大使館微博帳號今天發出布蘭斯塔德夫婦的臨別致詞影片。

    布蘭斯塔德在影片中表示，在過去3年任期中，取得了重要進展，並指目前美中關係是「充滿挑戰的時刻」，「我們努力重新平衡我們的關係，使之更加公平對等」。這時畫面中出現的，是美國總統川普（Donald Trump）和中國國務院副總理劉鶴1月15日在美國白宮簽署首階段貿易協議的照片。

    布蘭斯塔德接著強調，希望所有人都能知道，有一件事絲毫未變，「那就是我們對中國人民和中國文化的深深讚譽」。

    夫婦兩人接著細數過去在中國曾造訪的地方，包括甘肅、雲南、黑龍江的哈爾濱，以及西藏。

    布蘭斯塔德指出，他將返回家鄉愛阿華州（Iowa），但永遠不會忘記中國人民，兩人最後還用中文說：「謝謝，後會有期。」

    布蘭斯塔德於9月14日傳出離任消息，他在接受鳳凰衛視專訪時表示，他返美後將以志工身分，支持川普競選連任。

    美國駐華使領館推特影片：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駐華大使離任前受訪 布蘭斯塔德重申：美中關係須對等
    2020/09/29 23:15

    駐華大使離任前受訪 布蘭斯塔德重申：美中關係須對等
    被中共「禁言」！美駐中大使想PO文 再遭微博、微信擋下
    2020/09/18 21:01

    被中共「禁言」！美駐中大使想PO文 再遭微博、微信擋下
    曾被習視為「老朋友」！美駐中大使：中國要對疫情負責
    2020/09/18 19:24

    曾被習視為「老朋友」！美駐中大使：中國要對疫情負責
    AIT前副處長 台灣女婿傅德恩將任美駐中代辦
    2020/09/17 22:56

    AIT前副處長 台灣女婿傅德恩將任美駐中代辦
    投書《人民日報》遭拒 美駐中大使神秘宣布下月卸任
    2020/09/14 19:15

    投書《人民日報》遭拒 美駐中大使神秘宣布下月卸任
    國際今日熱門
    劍指中共！ 美國移民局最新公告 可拒發共產黨員綠卡
    2020/10/03 19:23

    劍指中共！ 美國移民局最新公告 可拒發共產黨員綠卡

    11年前信用卡刷850元忘繳...她收到「天價帳單」嚇死
    2020/10/03 19:35

    11年前信用卡刷850元忘繳...她收到「天價帳單」嚇死

    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害
    2020/10/04 00:51

    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害

    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了
    2020/10/03 18:41

    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播