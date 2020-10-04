美駐中大使今日離任：對中國人民和文化讚賞未變

美國駐中國大使布蘭斯塔德（見圖）今天離任返美，在使館公布的影片中，他指美中關係處於充滿挑戰的時刻，但強調對中國人民、文化的讚譽未曾改變。（美聯社資料照）

2020/10/04 18:24

〔中央社〕美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天離任返美，在使館所公布的影片中，布蘭斯塔德指美中關係處於充滿挑戰的時刻，但強調對中國人民、文化的讚譽未曾改變。

美國駐中國大使館微博帳號今天發出布蘭斯塔德夫婦的臨別致詞影片。

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布蘭斯塔德在影片中表示，在過去3年任期中，取得了重要進展，並指目前美中關係是「充滿挑戰的時刻」，「我們努力重新平衡我們的關係，使之更加公平對等」。這時畫面中出現的，是美國總統川普（Donald Trump）和中國國務院副總理劉鶴1月15日在美國白宮簽署首階段貿易協議的照片。

布蘭斯塔德接著強調，希望所有人都能知道，有一件事絲毫未變，「那就是我們對中國人民和中國文化的深深讚譽」。

夫婦兩人接著細數過去在中國曾造訪的地方，包括甘肅、雲南、黑龍江的哈爾濱，以及西藏。

布蘭斯塔德指出，他將返回家鄉愛阿華州（Iowa），但永遠不會忘記中國人民，兩人最後還用中文說：「謝謝，後會有期。」

布蘭斯塔德於9月14日傳出離任消息，他在接受鳳凰衛視專訪時表示，他返美後將以志工身分，支持川普競選連任。

美國駐華使領館推特影片：

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