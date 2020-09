被中共「禁言」！美駐中大使想PO文 再遭微博、微信擋下

2020/09/18 21:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國駐中大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)日前投書中共官媒《人民日報》遭拒,在這之後中共審查繼續防堵外部勢力的「發聲」。美國駐中大使館昨天(17日)表示布蘭斯塔德的文章遭中國審查機制阻擋發布,批評這是完全缺乏對等性的表現,呼籲中共應當尊重外交官對中國人民說話的權利。

美國駐中大使館17日在推特上指控「中國審查者繼續阻止我們的大使對中國人民講話」,繼上週微博、微信等中國常用社群刪除布蘭斯塔德的文章後,近日當局再度實施審查不讓美國大使的署名文章發布。美國大使館表示,這些文章攸關中美兩國之間建立建設性關係的重要性,指中國駐美大使崔天凱得以經常出現在美國的新聞版面和節目上,不受任何阻礙,反觀布蘭斯塔德卻沒有受到相同的尊重,想在中國發聲還得先面臨審查。

請繼續往下閱讀...

美國駐中大使館今天(18日)又轉發美國國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)的推文,呼籲中共應該應該尊重外交官對中國人民說話的權利,與崔天凱相比,布蘭斯塔德在中國顯然受到不對等的待遇。

而在布蘭斯塔德投書《人民日報》遭拒後,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)9日就在推特上指中國成天喊著中美要對等,但說的跟做的完全不一樣。而《人民日報》則稱布蘭斯塔德的投書「錯漏百出」,充滿傷害中國的言論,與事實嚴重不符。

在投書遭拒後,布蘭斯塔德14日宣布將於下個月卸任離開中國,引發熱議,不少專家都認為布蘭斯塔德辭任回美宣告對中政策以失敗告終,也是中美關係跌至谷底的證明。

China’s government uses U.S. platforms to attack our policies, way of life, and the system that protects their ability to speak freely. The CCP should respect diplomats’ right to speak to the Chinese people and stop its intimidation and harassment of journalists.